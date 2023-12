Nowa aplikacja Instagrama w końcu zadebiutuje w Europie

Europejczycy musieli poczekać kilka miesięcy, ale w końcu aplikacja Threads zadebiutuje też na Starym Kontynencie.

Kilka miesięcy temu Instagram uruchomił nowy serwis o nazwie Threads. Ten jest bezpośrednią konkurencją dla X/Twittera, ale początkowo nie był dostępny w Europie. Za kilka dni ma się to zmienić.

Threads kiedy w Polsce?

Co prawda nie jest to jeszcze oficjalny komunikat firmy Meta, ale na stronie internetowej Threads pojawiło się odliczanie. Wyświetla się ono wszystkim użytkownikom, którzy wejdą na witrynę z europejskiego adresu IP. Wobec tego wydaje się, że premiera serwisu wydaje się pewna.

W momencie pisania tego newsa licznik pokazuje 4 dni, 3 godziny i 16 minut. Oznaczałoby to, że Threads zadebiutuje w Europie, w tym także w Polsce, dokładnie 14 grudnia o godzinie 12:00 czasu polskiego.

Nie wiemy, czemu Threads debiutuje w Europie dopiero po kilku miesiącach (serwis wystartował w lipcu), ale prawdopodobnie chodziło o dostosowanie go do wymogów Aktu o rynkach cyfrowych, który obowiązuje na terenie UE. Ten między innymi nie pozwala firmom na wykorzystywanie danych użytkowników w różnych serwisach celem wyświetlania spersonalizowanych reklam (do tego wymagana jest zgoda).

Zobacz: Zaktualizuj WhatsApp. Wyślesz wiadomość, jakiej tam nie było

Zobacz: Google ogarnie fałszywe SMS-y? Pracownik: mogłyby być jak Gmail

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Koshiro K / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PCMag