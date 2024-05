Temu niebezpieczne dla klientów? Zadecyduje sąd

Aplikacja zakupowa Temu, która bije także w Polsce rekordy popularności, znów popadła w tarapaty. 17 firm oskarżyło firmę o łamanie nowych przepisów UE i oskarżyło o "praktyki manipulacyjne". O co cały ten hałas?

Temu w obliczu nowych oskarżeń

Popularna aplikacja zakupowa została tym razem oskarżona przez grupę konsumencką BEUC o "brak ochrony konsumentów" oraz "stosowanie praktyk manipulacyjnych, które są nielegalne w świetle prawa UE".

Pisaliśmy jakiś czas temu o tym, czy kupowanie na Temu jest niebezpieczne i pozyskaliśmy oficjalny komentarz z ich biura prasowego. Ten chiński sprzedawca działa na rynku od 2022 roku i zastraszająco szybko zyskuje na popularności. Polacy bardzo chętnie odwiedzają ich aplikację już od zeszłego roku, a w Wielkiej Brytanii Temu było najczęściej pobieraną aplikacją w 2023 roku. To świadczy o skali chińskiego e-commerce'a, który bądź co bądź, słynie z handlu podróbkami.

W skardze prawnej, wniesionej przeciwko Temu, zarzuca się firmie łamanie nowych przepisów, które oznaczają że niezależnie od siedziby firmy, sprzedawane w aplikacji produkty muszą spełniać normy europejskie.

Chodzi to mniej więcej o towary, których zakup niesie ze sobą ryzyko uszkodzenia ciała u kupującego - zdarzały się "grzejniki, które prawie, że eksplodowały". Za szkodliwe "praktyki manipulacyjne" z kolei uznano utrudnianie przez Temu usunięcie konta oraz nagminne wprowadzanie klientów w błąd odnośnie cen produktów. Aplikacja zakupowa dostała także zarzut, że nie posiada danych handlowców, którzy sprzedają w niej produkty, co powoduje, że w razie problemów konsument nie jest w stanie ich wyśledzić i złożyć odpowiedniej reklamacji. Nawet jeśli Temu jest agregatorem ofert różnych sprzedawców nie zwalnia to z odpowiedzialności za produkty i stosownej reakcji w razie potrzeby.

To dobra wiadomość, że grupy konsumentów z całej Europy łączą siły, aby pociągnąć Temu do odpowiedzialności. Być może te działania w jakimś stopniu zapobiegną napływowi niebezpiecznych produktów do naszych domów.

- twierdzi Rocio Concha, dyrektor ds polityki i rzecznictwa w Which

Nasze zaangażowanie w przestrzeganie przepisów i chęć angażowania interesariuszy na całym świecie widać w naszych działaniach (...) Jeśli chodzi o skargę BEUC, podchodzimy do niej bardzo poważnie i dokładnie ją przenalizujemy. Mamy nadzieję kontynuować nasz dialog z wszystkimi zaintersowanymi stronami, aby ulepszyć usługi Temu dla konsumentów.

- odniosło się do zarzutów Temu, w oświadczeniu dla SkyNews

Zobacz: Temu wepchneło się w gips. Unia zdecyduje co dalej

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Ascannio / Shutterstock.com

Źródło tekstu: skynews.com