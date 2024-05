Ta melodia nie daje Ci spokoju? YouTube Music pędzi na ratunek

YouTube Music dostanie najpotrzebniejszą funkcję świata: możliwość wyszukania piosenki przez nucenie melodii. Jeśli więc masz w głowie jakiś kawałek, który Cię dręczy, wkrótce się od niej uwolnisz.

Nowa funkcja YouTube Music jest już widoczna u niektórych użytkowników. Jeśli już ją masz, zobaczysz obok pola wyszukiwania piktogram z kreseczkami, mającymi przywodzić na myśl falę dźwiękową. To właśnie oznaczenie „wyszukiwania po melodii”. Funkcja pojawia się zarówno w aplikacji na Androida, jak i na iOS-a.

Dotknij ten przycisk i zanuć kawałek, który chodzi Ci po głowie. Możesz też zaśpiewać, gwizdać bądź zagrać na jakimś instrumencie, jeśli masz go pod ręką i potrafisz. Wyszukiwarka postara się dopasować kawałek z dostępnej biblioteki do tego, co rozpozna. Oczywiście wyniki zależą od tego, jak dobrze odwzorujesz melodię, więc przyda się lekki trening muzyczny. Nie można też wykluczyć, że tego kawałka po prostu nie będzie na YouTube Music. Trudno to sobie wyobrazić, ale to możliwe.

Jak to wygląda w praktyce? Niestety w redakcji TELEPOLIS.PL nie mamy jeszcze dostępu do tej funkcji, ale na innych portalach można znaleźć testy tej funkcji. Jest… średnio. Wygląda na to, że razie wątpliwości aplikacja będzie polecać utwory popularne na całym globie, więc można dostać w twarz kawałkami z popularnych filmów Bollywood. Wes Davis na łamach The Verge podzielił się takim właśnie przypadkiem. Nucił utwór „Dead” zespołu They Might Be Giants. Zamiast „Fumblin’ With the Blues” Toma Waitsa zaś dostał piosenkę dla dzieci.

No cóż – zdarza się każdemu, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z automatami. Niemniej Davis pisze, że większość kawałków została rozpoznana prawidłowo, zwłaszcza gdy nucił i gwizdał piosenki popularne. Podane wyżej przykłady raczej nie należą do głównego nurtu muzyki rozrywkowej.

To dobry znak dla wszystkich osób, które znają to uczucie „zapętlonego kawałka” w głowie. Szalenie często odsłuchanie tej melodii pozwala w końcu się od niej uwolnić, co potwierdzają badania naukowe. W magazynie Psychology of Music w 2020 roku opublikowany został artykuł, według którego 97% Amerykanów ma ten problem… przynajmniej raz w miesiącu. Powodem może być nadmiar stresu albo nuda.

Warto tu zaznaczyć, że Asystent Google ma taką funkcję od dłuższego czasu, więc nie musisz sięgać po YouTube Music, by odnaleźć zanucony kawałek. YouTube Music ma jednak tę przewagę, że od razu po zanuceniu, zaśpiewaniu zagraniu lub zagwizdaniu melodii można od razu odsłuchać kawałek albo dorzucić go do playlisty.

Źródło zdjęć: Luis Molinero / Shutterstock, The Verge

Źródło tekstu: The Verge, Psychology of Music, oprac. własne