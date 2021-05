Stanowi prokuratorzy generalni przeciwko aplikacji Instagram for Kids

Mark Zuckerberg planuje wydanie Instagramu dla dzieci. Sprzeciwia się temu pomysłowi większość stanowych prokuratorów generalnych.

W mediach społecznościowych największą siłą jest imperium Facebooka. Do Marka Zuckerberga należą Facebook, Instagram, Facebook Messenger oraz WhatsApp. W zdecydowanej większości państw to właśnie one są największymi portalami społecznościowymi lub komunikatorami. Oficjalnie z Facebooka czy Instagramu można korzystać jednak od trzynastego roku życia. Oczywiście za zgodą rodziców lub innych opiekunów prawnych. Teraz Mark Zuckerberg planuje rozszerzyć zasięg swojego koncernu i chce stworzyć Instagram for Kids. Zdecydowanie sprzeciwiło się temu aż 44 stanowych prokuratorów generalnych z USA.

Wprost mówią oni, że Facebook udowodnił, że nie może (lub nie chce) ochronić dzieci przed wpływem szkodliwych treści. Uważają oni zatem, że Instagram for Kids będzie z gruntu szkodliwy i niebezpieczny dla potencjalnych użytkowników. Może się również przyczynić do nowych przypadków wykorzystywania najmłodszych. Prokuratorzy stwierdzili zresztą, że Facebook wcale nie odpowiada na potrzebę rynkową, a sam ja tworzy. Według prawników dzieci wcale nie potrzebują nowego wynalazku Marka Zuckerberga.

