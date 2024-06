Ze Spotify znikały playlisty. Awaria doświadczyła wiele osób

Według witryny śledzącej Downdetector, Spotify w godzinach porannych przestał działać. Wielu słuchaczy przestało mieć dostęp do swoich playlist lub skarżyło się na zbyt powolne działanie aplikacji. Niedogodności doświadczyli głównie użytkownicy Wielkiej Brytanii i USA. Problemy z działaniem aplikacji nasiliły się około 11.00 godziny czasu środkowoeuropejskiego.

Na stronie Reddit oraz X w momencie spadła lawina skarg od użykowników: "W Spotify wystąpiła usterka, polegająca na tym, że nie można otwierać list odtwarzania, ani za pośrednictwem łączy, ani profili twórców tych list". "Można przeglądać tylko te listy, które zapisane są na pasku bocznym. Spotify, proszę napraw to!".

Spotify od razu zareagował na skargi użytkowników, odpisując jak zawsze, że jest świadomy problemu i pracuje nad jego rozwiązaniem.

We’re aware of some issues right now with the app and are checking them out!