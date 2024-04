Jest szansa na bezstratne audio na Spotify. W końcu

Od kilku lat użytkownicy Spotify nie mogą doczekać się wprowadzenia bezstratnego audio. Jednak pojawiło się światełko w tunelu.

Już 3 lata temu po raz pierwszy usłyszeliśmy o Spotify HiFi, czyli droższym pakiecie z bezstratnym audio. Jednak do tej pory taka wersja nie została wprowadzona. Pod tym względem serwis streamingowy jest daleko za konkurencją, ale jest szansa, że w końcu nadrobi zaległości.

Spotify HiFi, czyli bezstratne audio

Informacja pochodzi od użytkownika Reddita o pseudonimie Hipixely. Przejrzał on dokładnie kod najnowszej wersji aplikacji Spotify na Androida i znalazł w nim kilka wzmianek na temat wprowadzenia bezstratnego audio. To najprawdopodobniej będzie dostępne w ramach dodatku Music Pro, który ma pozwalać między innymi na miksowanie, edytowanie i łączenie ze sobą ulubionych utworów.

W kodzie aplikacji pojawiło się kilka wzmianek na temat wyższej jakości audio na Spotify. Jedna z nich to po prostu "lossless has arrived", a inna bezpośrednio wspomina o obsłudze plików 24-bit/44.1kHz FLAC. Niestety, to na ten moment wszystkie informacje, jakie mamy. Nie wiadomo, czy bezstratne audio będzie dostępne w ramach dodatkowej opłaty, czy dla wszystkich abonentów Spotify Premium, ale takich rzeczy raczej nie daje się "za darmo" więc spodziewałbym się dodatkowych opłat.

Co ciekawe, Spotify ma też pracować nad jakąś technologią optymalizacji dźwięku w zależności od wykorzystywanych słuchawek. W kodzie wspominane są między innymi Apple AirPods.

Źródło zdjęć: Funstock / Shutterstock.com

Źródło tekstu: The Verge