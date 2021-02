Skype na Androida z rozmywaniem tła

Microsoft wprowadził kolejną funkcję do Skype'a. Tym razem komunikator w swojej wersji na Androida pozwoli na rozmywanie tła.

Skype był kiedyś absolutnym królem w gronie komunikatorów. Nawet dzisiaj dla wielu osób wideorozmowa jest niejako synonimem Skype'a. Polska jest zresztą jednym z tych, rynków gdzie komunikator trzyma się najlepiej. To wszystko mimo naporu konkurencji, takiej jak WhatsApp, Snapchat, Signal, Discord czy Telegram. Nawet sam Microsoft woli rozwijać komunikator Microsoft Teams. Amerykanie nie ukrywają, że to Teams ma być komunikatorem dla szkół i przedsiębiorstw, nikt nie ma jednak zamiaru likwidować Skype'a. Wygląda na to, że Microsoft widzi w nim role komunikatora bardziej ludowego.

W najnowszej aktualizacji swojego komunikatora firma wzbogaciła zarówno Androida, jak i iOS o nowe rzeczy. Na Androida wreszcie zawitała możliwość rozmazania tła podczas wideorozmów. Ta funkcja była obecna na innych platformach już wcześniej, użytkownicy Androida musieli chwilę poczekać. Microsoft ma też coś dla klientów Apple'a - mogą się z bowiem cieszyć ciemnym motywem. Nie zabrakło oczywiście mniejszych usprawnień technicznych i poprawek wydajności.

Źródło tekstu: xda-developers, wł