Google Play: za darmo aplikacje i gry o wartości 180 zł!

Home Workouts Gym Pro

Normalna cena: 7,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Home Workouts Gym Pro to nic innego jak aplikacja do ćwiczeń w domu, w której wykonanie ćwiczeń prezentują modele 3D. W aplikacji znajdują się treningi, które można wykonać w domu bez sprzętu. Home Workouts Gym Pro skupia się na rozbudowie mięśni, rzeźbie i ćwiczeniach siłowych, choć nie jest do nich ograniczona. 4-tygodniowy program ćwiczeń zawiera także rozgrzewki, ćwiczenia rozciągające i Hiit. Do tego dołączony został monitor wagi, przypomnienia o treningach i plan posiłków. Wszystkie elementy zostały zaprojektowane przez profesjonalistów.

7 minute workout PRO

Normalna cena: 14,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

7-minutory trening PRO to aplikacja motywująca do ćwiczeń, przy czym wystarczy 7 minut dziennie, by poprawić formę i być może także schudnąć. Aplikacja zawiera filmy z ćwiczeniami, co znacząco ułatwia szybkie treningi i pomaga wykonywać ćwiczenia bezpiecznie. Ponadto jest tu monitor postępów, osiągnięcia i dziennik śledzenia wagi.

Memorize: Learn Spanish Words with Flashcards

Normalna cena: 23,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Memorize to seria aplikacji do nauki słówek i pewnie zauważyliście już, że co jakiś czas jedna z nich jest dostępna za darmo. W tym tygodniu jest to zestaw słówek w języku hiszpańskim. W jej bazie znajduje się ponad 8600 słówek i zwrotów. Nauka bazuje na fiszkach (trzeba już znać angielski), które mają również nagrania wypowiadanych słów. Kolejne słówka są dobierane przez sztuczną inteligencję na podstawie aktualnego stanu wiedzy, potrzeby utrwalenia konkretnych kart oraz zwyczajów użytkownika. Aplikacja wyświetla też statystyki i informuje o prawdopodobieństwie wystąpienia słówek. Zawarte tu słownictwo wystarczy do przygotowania się do egzaminu DELE.

Infectious Desease Compendium

Normalna cena: 23,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Infectious Disease Compendium to ponad 600 stron informacji o organizmach chorobotwórczych, chorobach i lekach, które mogą na nie działać (głównie o bakteriach i antybiotykach). Aplikacja nie jest aktualizowana od 2021 roku i dlatego została udostępniona za darmo. Treść tego kieszonkowego podręcznika jest dostępna offline. Połączenie z internetem jest potrzebne tylko przy korzystaniu z odnośników do oryginalnych źródeł informacji medycznych (głównie Pubmed).

Greek Mythology For Kids

Normalna cena: 9,39 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Greek Mythology for Kids to aplikacja edukacyjna, która nie wymaga połączenia z internetem, nie ma reklam i dodatkowych zakupów. Jej celem jest przybliżenie dzieciom fenomenalnej mitologii starożytnej Grecji przez animacje i bardzo ładne ilustracje. Są tu legendy, informacje o bogach, tytanach i mitach. Jej interfejs jest odpowiedni do dziecięcych palców. Może też posłużyć jako narzędzie do szlifowania angielskiego na podstawowym poziomie, gdyż wszystko jest napisane bardzo prostym językiem.

Knots 3D

Normalna cena: 27,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Knots 3D to dobra aplikacja, ucząca węzłów z użyciem wizualizacji 3D. Mogą z niej skorzystać żeglarze, alpiniści, turyści-amatorzy i wszyscy inni, zainteresowani sztuką wiązania lin na wiele sposobów i do różnych rzeczy. Z doświadczenia wiem, że ta sztuka potrafi przydać się w najmniej oczekiwanych sytuacjach w życiu. Interfejs aplikacji i opisy węzłów zostały przetłumaczone na język polski. Są tu nazwy „branżowe” węzłów i sporo nazw potocznych. W sumie są tu instrukcje, jak zawiązać liny na 152 sposoby.

Manual Camera: DSLR Camera Professional

Normalna cena: 17,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Manual Camera DSLR to aplikacja do robienia zdjęć i nagrywania filmów, wyposażona w narzędzia do manualnej kontroli aparatów w telefonie. Przy robieniu zdjęć można dopasować ekspozycję, czułość, ostrość i balans bieli ręcznie. Można też zapisywać zdjęcia w formacie RAW, kręcić filmy w zwolnionym tempie czy rejestrować sekwencję na potrzeby obrazu HDR. Jest tu też sporo funkcji ułatwiających robienie zdjęć jak wykrywanie twarzy oraz siatka pomocnicza. Finalnie możliwości aplikacji zależą oczywiście od możliwości samego telefonu.

SUI File Explorer PRO

Normalna cena: 6,89 zł. Pobierz za darmo z Google Play

SUI FIle Explorer PRO to malutki menedżer plików. Aplikacja jest idealna dla starszych telefonów, które nie mają dużo dostępnej pamięci. Aplikacja jest lekka, ale ma spore możliwości – może współpracować z dyskami w chmurze czy udostępniać pliki z telefonu za pośrednictwem serwera FTP. SUI File Explorer Pro może też tworzyć i rozpakowywać archiwa plików i zarządzać procesami i aplikacjami na telefonie.

XyKey

Normalna cena: 7,89 zł. Pobierz za darmo z Google Play

XyKey to malutki menedżer haseł offline. Przechowywane w nim informacje są szyfrowane i można nimi łatwo zarządzać. Poza tym aplikacja nie ma żadnych zbędnych funkcji, nie łączy się z siecią i nie rozpycha się w RAM-ie.

Manor

Normalna cena: 16,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Manor to interesująca platformówka–łamigłówka z interesującą rozgrywką i interesującym klimatem. Główny bohater musi przemierzyć nawiedzoną willę – stąd tytuł gry. Każde z pomieszczeń stanowi odmienne wyzwanie, a im dalej, tym trudniejsze są plansze. Niektóre rozwiązania wymagają nieszablonowego myślenia. Gracz ma 10 żyć i musi ukraść 30 diamentów z różnych części willi, a przy okazji nie dać się złapać. Warto dodać, że grę stworzyła jedna osoba.

Triple Fantasy Premium

Normalna cena: 21,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Triple Fantasy Premium to gra RPG, wykorzystująca walkę turową i kolekcjonowanie kart. Gra została osadzona w świecie średniowiecznego fantasy, pełnym magii i niesamowitych stworzeń. Ważnym elementem jest kolekcjonowanie kart i łączenie ich ze sobą w „combo” wzmacniające ataki nawet 100-krotnie. W miarę postępów gracz odblokuje kolejne zadania, ulepszy karty i zbierze całą armię fantastycznych bohaterów. Wszystko to zostało utrzymane w bardzo przyjemnej dla oka szacie graficznej, nawiązującej do starych gier jRPG. Gra wymaga połączenia z internetem i ma element kooperacji z innymi graczami.

