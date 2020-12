Sklep Huawei w styczniu zyska nowy wygląd

Już 15 stycznia 2021 roku oficjalny sklep Huawei przejdzie metamorfozę, która pozwoli na łatwiejsze robienie zakupów oraz wprowadzi dostawę do paczkomatów InPost.

Huawei unowocześnia swój sklep internetowy huawei.pl - w nowym wydaniu będzie miał odświeżoną, bardziej przejrzystą szatę graficzną oraz łatwiej będzie dotrzeć do istotnych informacji o produktach i nowościach w ofercie. Klienci otrzymają też nowe opcje dostawy i płatności, w tym płatność za pobraniem oraz możliwość zamówienia dostawy do paczkomatu InPost. Nie zmieni się adres oraz oferta darmowej dostawy, szybkiego czasu realizacji zamówienia i aż 15-dniowego terminu na ewentualny zwrot towaru. Zakupy w obecnie funkcjonującej wersji sklepu będzie można zrobić do 31 grudnia 2020 roku do godziny 23:50.

Nowa witryna sklepu – przy zachowaniu wszystkich atutów, jakie go do tej pory wyróżniały – to odpowiedź na potrzeby naszych klientów, których nieustannie przybywa, z czego bardzo się cieszymy. Wierzymy, że nowe funkcje i przejrzysta strona zwiększą komfort zakupów i zachęcą naszych użytkowników do częstych wizyt na huawei.pl

Paweł Strzelczak, head of e-commerce w Huawei CBG Polska

Zobacz: Huawei Nova 8 i Nova 8 Pro oficjalnie debiutują

Tymczasem od 1 do 15 stycznia pojawi się opcja zakupu produktów marki w sklepach internetowych partnerów. W razie wątpliwości lub pytań, klienci Huawei będą mogli skorzystać z pomocy Centrum Obsługi Klienta na stronie sklepu (czat do rozmowy z konsultantem) lub infolinii pod numerem: +48 800 811 110.