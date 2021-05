Google Play: za darmo aplikacje o wartości ponad 150 zł!

Sklep Play jest pełny promocji, w tym płatnych aplikacji na Androida dostępnych za darmo przez ograniczony czas. Aplikacja raz dodana do biblioteki Google Play będzie Twoja na zawsze. Tym razem zaoszczędzić można ponad 150 zł. Zebraliśmy aplikacje na telefon, które możesz mieć bez płacenia, jeśli się pospieszysz.

BlackCam Pro - B&W Camera

Normalna cena: 6,69 zł. Pobierz za darmo z Google Play

BlackCam Pro to aplikacja wydana przez XnView – producenta popularnej przeglądarki plików graficznych. Celem jej istnienia jest robienie czarno-białych zdjęć. W aplikacji znajduje się sporo filtrów, a szczegóły można dopracować w ustawieniach. Warto dodać, że filtry, winieta i symulowane ziarno kliszy są widoczne w czasie rzeczywistym podczas robienia zdjęć. Ponadto w metadanych EXIF można zapisać własne informacje o autorze. Nie zabrakło łatwego eksportu do mediów społecznościowych.

SketchMe! Pro

Normalna cena: 6,69 zł. Pobierz za darmo z Google Play

SketchMe! Pro to aplikacja pozwalająca przerobić dowolne zdjęcie na szkic. W zasadzie to pozbawiona reklam wersja aplikacji XnSketch. Przy dobieraniu filtrów można ustawić różne efekty jak ciemne kontury, pastele, ołówki, rastry i wiele innych. Dodatkowo można sterować kontrastem, jasnością, intensywnością kolorów oraz wyrazistością konturów. Oczywiśćie aplikacja pozwala łatwo udostępnić efekty pracy w mediach społecznościowych.

Gif Me! Camera Pro

Normalna cena: 6,69 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Gif Me! Camera Pro to aplikacja do tworzenia maksymalnie 14-sekundowych animacji i apisywania ich w formacie GIF. Podczas rejestrowania krótkiego filmu można od razu nałożyć kolorowe filtry i podpisy. Pliki można od razu udostępnić w mediach społecznościowych oraz wysłać e-mailem.

Resize Me! Pro - Photo & Picture Resizer

Normalna cena: 6,69 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Resize Me! to kolejna aplikacja wydana przez XnView. Jej zadaniem jest zmiana rozmiaru plików graficznych. Mowa tu zarówno o zmianie rozmiaru w pikselach, jak i konwersji na inny format oraz ponownym kadrowaniu do wybranych proporcji. Ponadto można wyczyścić lub zachować metadane EXIF, dodać tekstowy znak wodny i zmienić rozmiar wielu plików jednocześnie.

Typit Pro - Watermakr, Logo & Text on Photos

Normalna cena: 5,09 zł. Pobierz za darmo z Google Play

TypIt Pro to łatwa w obsłudze aplikacja do dodawania napisów i znaków wodnych na zdjęcia. W TypIt można dobrać font, kolor i przezroczystość albo nałożyć obraz PNG z przezroczystym tłem jako znak wodny. Przy okazji można w napisach stosować informacje z metadanych EXIF automatycznie i przerabiać całą kolejkę zdjęć na raz. O łatwym udostępnianiu chyba nie muszę wspominać :-).

Zobacz: WhatsApp? Wywal to i zainstaluj porządny komunikator!

Zobacz: Tapety na telefon: 8 aplikacji, które dostarczą najładniejsze tapetki

Zobacz: 5 aplikacji na Androida, które nie powinny Ci umknąć w tym tygodniu – część 54 na Eurowizję 2021

Zobacz: 5 aplikacji na Androida, które nie powinny Ci umknąć w tym tygodniu – część 52

Zobacz: 5 aplikacji dla Androida, które nie powinny Ci umknąć w tym tygodniu – część 51 na majówkę

Zobacz: 5 aplikacji dla Androida, które nie powinny Ci umknąć w tym tygodniu – część 50 na Międzynarodowy Dzień Książki

Mind Games Pro

Normalna cena: 12,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Mind Games Pro to dość znana aplikacja, zawierająca ćwiczenia kognitywne. Są tu proste, często abstrakcyjne zadania, pomagające ćwiczyć skupienie, pamięć, poprawić czas reakcji, retencję informacji i zdolność wyciągania wniosków. Każda z minigier zapisuje wyniki, co pozwala śledzić ewentualne zmiany w zdolnościach kognitywnych.

Poza wyzwaniami kognitywnymi aplikacja Mind Games Pro zawiera własną wersję technik Mindfulness i zachęca do stosowania ich w codziennym życiu. Nauka wskazuje, że to połączenie ma korzystny wpływ na mózg i nastrój. Z pewnością pomoże w zachowaniu sprawności intelektualnej, niezależnie od wieku.

Brain App: Ultimate Brain Training

Normalna cena: 44,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Brain App to aplikacja o podobnym celu – ona również ma na celu pomoc w utrzymaniu klarowności umysłu, podnieść sprawność pamięci i umiejętność znajdowania wzorców. Tu jednak znajduje się 11 ćwiczeń i ponad 100 wyzwań czasowych. Można też ćwiczyć bez żadnych ograniczeń. Oczywiście w aplikacji nie zabrakło szczegółowych statystyk, które pozwalają śledzić zmiany kondycji umysłu w czasie.

Nav Aid Pro

Normalna cena: 42,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Nav Aid Pro to aplikacja szkoleniowa dla początkujących pilotów, ucząca korzystania z przyrządów nawigacyjnych. Aplikację wyprodukowało studio Pilot Effect, specjalizujące się w materiałach szkoleniowych dla pilotów. W aplikacji można zapoznać się z niezbędnymi instrumentami (VOR, ADF, RMI, HSI) oraz rozwiązywać quizy, by utrwalić wiedzę.

IP Subnetting Practice

Normalna cena: 9,39 zł. Pobierz za darmo z Google Play

IP Subnetting Practice to aplikacja dla osób szykujących się do pracy z sieciami, w tym studentów, administratorów i specjalistów szykujących się do egzaminów CCNA, CCDA, CCNP, CCIE i tym podobnych. Aplikacja generuje adres IP i maskę podsieci jako pytanie, a użytkownik musi na tej podstawie podać adres pierwszego, hosta, ostatniego hosta, adres sieci i broadcast. Aplikacja jest prosta, ale znacząco ułatwia naukę.

VLSM Calculator

Normalna cena: 9,39 zł. Pobierz za darmo z Google Play

VLSM Calculator to aplikacja tych samych autorów, co IP Subnetting Practice i jest kierowana do tej samej grupy odbiorców: studentów, administratorów i innych specjalistów. Ten kalkulator znacząco ułatwia obliczanie variable length subnet mask – masek podsieci o zmiennej długości.

Subnet Calculator

Normalna cena: 9,39 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Subnet Calculator to rozbudowany kalkulator, pozwalający obliczyć maski podsieci i FLSM. Aplikacja jest w stanie rozwiązać problemy związane z maską, bitami maski, bitami na podsieć, liczbą hostów w podsieci i liczbą podsieci. Są tu też przykłady i dodatkowe informacje o zakresach masek. Podobnie jak dwie aplikacje powyżej, ta również powstała z myślą o studentach, administratorach i osobach szykujących się do egzaminów Cisco.

Zobacz: 10 sztuczek cyberprzestępców. Tak, ty też się możesz na nie złapać!

Zobacz: Koniec drogiego 5G - szybko poszło

Zobacz: 5G Plusa jest dostępne nie tylko w miastach. Aż chce się pracować zdalnie

Zobacz: Samsung Neo QLED z ekranami mini LED do sportu i gamingu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: wł.

Źródło tekstu: wł.