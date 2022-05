W Sklepie Play straszą aplikacje zombie. O co chodzi?

W sklepie Google Play blisko 900 tys. aplikacji nie było aktualizowanych od ponad dwóch lat, podobny problem, choć w mniejszym stopniu, dotyczy App Store dla urządzeń Apple. Szykuje się wielkie sprzątanie, cześć przestarzałych tytułów już znika ze sklepów.

Nowy raport firmy analitycznej Pixalate podaje, że łączna liczba aplikacji w mobilnych sklepach Google i Apple, które zostały porzucone przez ich twórców, wynosi ponad 1,5 mln. Są to apki, które nie były aktualizowane od dwóch lub więcej lat.

Problem dotyczy w większym stopniu Androida – w Sklepie Google Play takich przestarzałych aplikacji jest blisko 900 tysięcy. W przypadku App Store jest to 650 tys.

Dwa lata bez aktualizacji to poważne zagrożenie bezpieczeństwa, szczególnie dla użytkowników Androida. Porzucone aplikacje mogą być podatne na exploity i umożliwić przestępcom na włamania do smartfonów. Mając tego świadomość, Google wprowadził w ostatnich miesiącach nowe zasady, które uniemożliwią użytkownikom Androida dostęp do starych apek.

Jeżeli aplikacja nie będzie aktualizowana przez ponad dwa lata, zostanie ukryta w Sklepie Play i nie pojawi się w wynikach wyszukiwania. Podobny mechanizm ma stosować Apple.



Raport Pixalate podaje, że 68% aplikacji w obydwu sklepach, czyli ponad 3,1 miliona, zostało zaktualizowanych w ciągu ostatnich dwóch lat. Te aplikacje są też chętniej pobierane – 84% aplikacji, których liczba pobrań przekroczyła 100 milionów, było aktualizowane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

Nowe zasady przyjęte przez Google sprawią, że już wkrótce ze Sklepu Play zniknie ponad 1/4 aplikacji (jest tam ich obecnie około 3,5 mln) i częściowo już się to dzieje. Polityka Apple jest w tej sprawie mniej jasna, ale pierwsze gry i aplikacje już zostały „ukarane” w podobny sposób.

Deweloperzy skarżą się, że taka polityka nie jest do końca uczciwa. Szczególnie dotyczy to starszych gier, których nie ma powodu aktualizować. Ich twórcy uważają, że są to gotowe, skończone dzieła, które mogą dostarczać rozrywkę bez żadnej szkody dla użytkownika.

