Sklep Google Play ze zmianą. Oznaczy konkretne aplikacje

Google wprowadza nowe oznaczenia aplikacji w Sklepie Play. Chodzi o aplikacje rządowe.

Google niemal na całym świecie wprowadza nowe oznaczenia aplikacji w Sklepie Play. Przy konkretnych appkach pojawi się informacja, że zostały one stworzone przez rząd danego kraju.

Google oznaczy aplikacje rządowe

Informacja w formie napisu z ikoną budynku ma się pojawiać zarówno na głównej liście aplikacji, wynikach wyszukiwania, jak i dedykowanych stronach poszczególnych appek. Kliknięcie nowej ikony dodatkowo wyświetli komunikat, że jest to zweryfikowana, rządowa aplikacja.

Na razie nowość na pewno działa w przypadku aplikacji stworzonych przez rząd: Australii, Brazylii, Kanady, Francji, Niemiec, Indii, Indonezji, Japonii, Meksyku, Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Co prawda na liście nie ma Polski, ale i u nas nie brakuje tego typu appek (np. mObywatel), więc wkrótce i my powinniśmy zobaczyć tego typu oznaczenie.

Google od kilku miesięcy pracował nad tą nowością, współpracując na tym polu z poszczególnymi rządami. Aktualnie w ten sposób oznaczonych zostało ponad 3 tys. aplikacji. Dla przykładu w USA są to między innymi aplikacje NASA, FEMA oraz IRS2Go. Jednocześnie firma zachęca inne kraje do dołączenia do inicjatywy.

