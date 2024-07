Google zagrożone? ChatGPT wreszcie uruchamia wyszukiwarkę

OpenAI od dłuższego czasu zapowiadało uruchomienie wyszukiwarki internetowej, która mogłaby rzucić wyzwanie Google i obalić jej wieloletnią dominację. Wszystko wskazuje na to, że od zapowiedzi teraz OpenAI przechodzi do czynów.

W tym tygodniu twórca ChatGPT potwierdził udostępnienie pierwszego prototypu wyszukiwarki wybranych klientom i współpracownikom. Nowe narzędzie wykorzystuje modele językowe sztucznej inteligencji w celu przeszukiwania internetu i wyświetlania najlepszych możliwych wyników wraz z linkami do ich źródeł.

Nowe narzędzie zostanie udostępnione wybranej grupie partnerów i klientów OpenAI w celu dalszych testów. Docelowo narzędzie ma być dostępne w ramach ChatGPT, a nie jako osobna aplikacja.

Konkurencja dla Google, ale i Microsoftu

Warto zwrócić uwagę na fakt, że o ile konkurencja z Googlem nie może dziwić to w grze pozostaje jeszcze jedna wyszukiwarka internetowa, czyli Bing. Ten należy do Microsoftu, który z kolei jest jednym z głównych udziałowców OpenAI. Ani Microsoft ani OpenAI nie odniosły się do możliwości wdrożenia nowego rozwiązania w Bing.

Uruchomienie nowej wyszukiwarki w ramach ChatGPT z pewnością ułatwi OpenAI dyskusje z wydawcami, którzy wcześniej oskarżali firmę o kradzież ich treści. Pojawiające się teraz możliwości już nakłoniły takich wydawców jak New York Post, do podpisania umów o współpracy z OpenAI. W zależności od powodzenia nowego produktu, może on też wpłynąć na działania amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości. Ten od dłuższego czasu przygląda się dominującej pozycji Google na rynku łącznie z ogromnymi kontraktami z Apple i Samsungiem, dzięki którym Google zapewnia sobie status domyślnej wyszukiwarki w urządzeniach tych firm.

Znalezienie odpowiedzi w sieci może zająć sporo czasu oraz wymagać wielu prób. Wierzymy, że wykorzystanie naszych modeli sztucznej inteligencji w czasie rzeczywistym przeszukujących internet nie tylko ułatwi ale także zdecydowanie przyśpieszy ten proces.

- możemy przeczytać w komunikacie OpenAI.

Zobacz: ChatGPT w nowej roli. Wykorzysta dane milionów ludzi

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock.com

Źródło tekstu: bbc.com