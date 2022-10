Samsung wprowadził nowość w telefonach. Nikt nie pozna Twoich sekretów

Wraz z aktualizacją do Androida 13 i One UI 5 Samsung wprowadził nową funkcję prywatności, która wielu użytkownikom zapewni spokojny sen bez obaw, że krytyczne dane gdzieś wyciekną.

Tą nowością jest tryb konserwacji. Doniesienia o tym pomyśle Samsunga pojawiały się już w minionych tygodniach, ponieważ producent testował tę funkcję w Korei, wprowadził ją też w Chinach. Dziś ogłosił, że nowe rozwiązanie jest już gotowe do oficjalnej premiery w skali globalnej. Z trybu konserwacji mogą już skorzystać posiadacze smartfonów z serii Galaxy S22, którzy zaktualizowali oprogramowanie do Androida 13 i One UI 5. Z zapowiedzi wynika jednak, że to rozwiązanie będzie stopniowo udostępniane w kolejnych urządzeniach Galaxy.

Tryb konserwacji – jak to działa?

Nazwa nowego trybu już wiele mówi, o co w tym chodzi. Gdy telefon oddawany jest do serwisu, do naprawy, można skorzystać z tej opcji, by mieć pewność, że nikt niepowołany nie uzyska dostępu do osobistych danych, zdjęć, wiadomości, informacji o kartach płatniczych czy listy kont.

Jednocześnie nie trzeba będzie nic kasować ani tym bardziej przywracać ustawień fabrycznych – a to jest dla wielu użytkowników największą trudnością, nawet gdy korzysta się z kopii zapasowej lub opcji kopiowania zawartości telefonu.

W trybie konserwacji osoba, która otrzyma nasz smartfon, uzyska dostęp tylko do wstępnie zainstalowanych aplikacji, tak jakby telefon był po resecie. Serwisant będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji urządzenia, w tym instalować aplikacje, by zdiagnozować usterkę, jednak poufne dane właściciela urządzenia będą dla niego całkowicie niedostępne. Dla stworzenia tak skutecznej bariery tryb konserwacji tworzy osobne konto użytkownika w telefonie.

Żeby aktywować tryb konserwacji, wystarczy zajrzeć do ustawień telefonu, a następnie przejść do sekcji „Pielęgnacja baterii i urządzenia” i wybrać właściwą opcję, co spowoduje restart telefonu oraz przejście w nowy tryb.

Powrót do oryginalnego konta użytkownika wymagać będzie później jedynie wpisania kodu PIN i ponownego zrestartowania urządzenia. Dane, zainstalowane aplikacje lub konta wygenerowane podczas korzystania z trybu konserwacji będą automatycznie usuwane.

