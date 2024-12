Samsung da użytkownikom coś, co inni mają od dawna

Samsung Galaxy to jedna z najpopularniejszych linii smartfonów i tabletów na świecie, a urządzenia te, podobnie jak większość sprzętów z Androidem, obsługują głosowe asystenty firmy Google. Brakuje jednak możliwości przypisania długiego przytrzymania bocznego przycisku (przez Samsunga określanego jako przycisk boczny) do uruchamiania tych asystentów. To może jednak ulec zmianie w nadchodzących aktualizacjach One UI.

Boczny przycisk w urządzeniach Galaxy

Na większości smartfonów z Androidem, długie przytrzymanie bocznego przycisku uruchamia domyślnego asystenta głosowego, w zasadzie bez względu na to, jaki to jest asystent. Na smartfonach i tabletach Samsunga sytuacja wygląda inaczej – długie przytrzymanie uruchamia Bixby, czyli autorskiego asystenta firmy, niezależnie od tego, czy został on ustawiony jako domyślny. Obecnie jedyną alternatywą jest zmiana działania bocznego przycisku tak, aby otwierał menu wyłączania urządzenia, zamiast Bixby.

Gemini zamiast Bixby? Nowość w One UI

Najnowsze doniesienia wskazują, że Samsung planuje umożliwić użytkownikom przypisanie funkcji uruchamiania Google Gemini do bocznego przycisku. W kodzie aplikacji Google na Androida odkryto fragmenty tekstu, które informują użytkowników Samsunga o możliwości wywołania Gemini poprzez długie przytrzymanie bocznego przycisku. Wersje tych instrukcji są przeznaczone specjalnie dla urządzeń Samsunga, co potwierdzają nazwy zmiennych w kodzie, zawierające słowo „_samsung”.

Pojawienie się tych fragmentów kodu sugeruje, że zmiana może zostać wdrożona w jednej z nadchodzących aktualizacji systemu One UI, prawdopodobnie w wersji 7. Możliwe, że opcja ta zostanie zaprezentowana razem z premierą serii Galaxy S25, której debiut powinien nastąpić w pierwszym miesiącu przyszłego roku.

Możliwość przypisania alternatywnych asystentów do bocznego przycisku to ukłon w stronę użytkowników, którzy wolą korzystać z rozwiązań Google'a zamiast Bixby. Tym bardziej, że ten ostatni nie jest na przykład dostępny w języku polskim. Wprowadzenie tej funkcji daje większą swobodę personalizacji urządzenia, co może pozytywnie wpłynąć na postrzeganie ekosystemu Samsunga.

Chociaż na razie funkcja ta dotyczy Gemini, istnieje nadzieja, że w przyszłości użytkownicy będą mogli przypisać do bocznego przycisku również inne asystenty głosowe, co jest możliwe w przypadku wielu innych smartfonów z Androidem. Na finalne informacje trzeba jednak poczekać do oficjalnego ogłoszenia Samsunga lub wydania One UI 7.

