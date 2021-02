Samsung Cloud: dane użytkowników wkrótce zostaną usunięte

Firma Samsung przypomina, że funkcja synchronizacji plików i zdjęć w ramach usługi Samsung Cloud będzie dostępna tylko do końca marca. Później dane użytkowników zostaną usunięte.

Samsung Cloud jeszcze do niedawna było podstawową usługę chmurową dostępną na urządzeniach koreańskiego producenta. Stanowiła ona alternatywę m.in. dla Google Drive i Dropboxa, pozwalając użytkownikom na wygodną synchronizację i udostępnianie danych z telefonu. O planach jej wyłączenia dowiedzieliśmy się jeszcze w zeszłym, kiedy to producent zapowiedział jej stopniowe wygaszanie na rzecz głębszej integracji z Microsoft OneDrive.

Już od października nowi użytkownicy nie mogą korzystać z funkcji synchronizacji zdjęć oraz plików do chmury Samsung Cloud, a zamiast tego są odsyłani do analogicznych funkcji w ramach OneDrive. Od 1 kwietnia 2021 dostęp do wspomnianych funkcji zostanie zablokowany także dla dotychczasowych użytkowników. Posiadacze abonamentu premium nie muszą się martwić - za niewykorzystany okres subskrypcji będą mogli otrzymać zwrot pieniędzy.

Co z danymi użytkowników?

Wraz z wycofaniem synchronizacji plików i zdjęć z chmurą Samsung Cloud przechowywane w usłudze dane użytkowników zostaną usunięte. Dla chętnych przewidziano możliwość ich migracji do OneDrive. Będzie ona dostępna do 31 marca 2021, jednak lepiej nie czekać na ostatnią chwilę, gdyż producent zastrzegł sobie możliwość jej wyłączenia przed upływem wskazanego terminu.

Warto jeszcze raz podkreślić, że planowane zmiany dotyczą póki co wyłącznie zdjęć i plików. Inne usługi dostępne w ramach Samsung Cloud - w tym synchronizacja kontaktów, kalendarza czy notatek - pozostaną nadal dostępne.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Samsung