PUBG: New State - nowe, futurystyczne Battle Royale na Androida i iOS

Uniwersum PlayerUnknown's Battlegrounds powiększyło się o nową grę mobilną o nazwie PUBG: New State. To również produkcja z gatunku Battle Royale, ale z bardziej futurystycznym stylu.

Fabularnie PUBG: New State rozgrywa się w przyszłości, a dokładnie w 2051 roku. Między innymi dlatego pojawią się w niej futurystyczne elementy, włącznie z dronami czy pojazdami, które aktualnie nie istnieją. Nie zabraknie też bardziej zaawansowanych mechanizmów zmieniania i dostosowywania broni czy też rozstawianych na polu walki tarcz, za którymi można się osłonić.

PUBG: New State tworzone jest przez PUBG Studio, czyli firmę odpowiedzialną za komputerową i konsolową wersję PlayerUnknown's Battlegrounds. Nowa produkcja, poza samym uniwersum, nie ma nic wspólnego z PUBG Mobile, które tworzone jest niezależnie w chińskiej firmie Tencent. Co ciekawe, New State ma w znaczący sposób rozwinąć lore świata przedstawionego, bo - jeśli nie wiedzieliście - za wszystkimi wydarzeniami stoi w tym uniwersum jakaś historia. Najwyraźniej jest to jeden z tych elementów, który twórcy postanowili rozbudować.

Dokładna data premiery PUBG: New State nie jest znana. Wiemy jedynie, że na Androida oraz iOS trafi jeszcze w tym roku. Najpierw jednak ruszą testy wersji alpha, ale ich termin również pozostaje tajemnicą. Tymczasem twórcy udostępnili trailer, który możecie obejrzeć powyżej.

Źródło tekstu: The Verge