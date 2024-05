Portfel Google przestanie działać na tych smartfonach i smartwatchach

Google zmienia wymagania aplikacji Portfel. Oznacza to, że na niektórych smartfonach i smartwatchach przestanie ona działać.

Portfel Google to aplikacja, która już jakiś czas temu zastąpiła Google Pay. Za jej pomocą możemy dokonywać płatności telefonem oraz zegarkiem. Poza tym służy do przechowywania całej listy biletów, w tym np. lotniczych. Niestety, wkrótce przestanie działać na wybranych smartfonach i smartwatchach.

Portfel Google

Google wydał nową dokumentację dla aplikacji Portfel, z której wynika, że zmieniają się wymagania. Od 10 czerwca tego roku Google Wallet będzie wymagała Androida w wersji co najmniej 9 oraz Wear OS w wersji co najmniej 2.x.

Zdaniem Google jest to konieczne, ponieważ starsze wydania Androida przestały być wspierane. Wersje poniżej 9. nie otrzymują już aktualizacji bezpieczeństwa i przez to mogą być niebezpieczne. Dlatego też zmieniają się wymagania aplikacji Portfel. Do tej pory appka działała na telefonach z Android 7 i nowszymi.

Na szczęście zmiana nie dotknie wielu użytkowników. Android 7 został wydany w 2016 roku, a Android 8 rok później. To już wiekowe systemy, które dzisiaj naprawdę trudno spotkać. Według statystyk firmy Statcounter są one używane w sumie przez 5,85 proc. użytkowników.

Zobacz: Niemcy zakazali znanych smartfonów. Mają mocne argumenty

Zobacz: Rewolucyjna zmiana w SMS-ach. Masz 15 minut

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: mundissima / Shutterstock.com

Źródło tekstu: 9to5Google