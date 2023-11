Plus: sprawdź wartość swojego telefonu. Jest do tego aplikacja

Plus udostępnił aplikację do wyceny używanych smartfonów. Dzięki niej można bez wychodzenia z domu sprawdzić, ile zyska się na odsprzedaży starego modelu w programie Plus Odkup. Dodatkowo klienci korzystający z oferty mogą uzyskać specjalne zniżki na zakup nowych urządzeń.

Plus Odkup to program wymiany telefonów, dzięki któremu klienci mogą odsprzedać swój telefon, by zdobyć dodatkowe środki na zakup nowego. Dotąd wycena telefonu odbywała się w salonie, teraz każdy może zrobić to samodzielnie.

Udostępniona przez operatora aplikacja Plus Odkup pozwala na wycenę używanego smartfonu bez wychodzenia z domu. Aby sprawdzić wartość swojego telefonu, wystarczy pobrać ją ze sklepu Google Play lub App Store. Aplikacja jest dostępna dla wszystkich użytkowników, niezależnie od operatora.

W pierwszej kolejności aplikacja sprawdza, czy dany model telefonu znajduje się na liście sprzętów objętych programem Plus Odkup. Następnie program automatycznie sprawdza stan techniczny smartfonu (połączenia, wibracje i Bluetooth).

W kolejnym kroku użytkownik proszony jest o wykonanie kilku prostych czynności m.in. dotykanie i blokowanie ekranu, wyłączanie aplikacji, zmianę głośności, robienie zdjęć i wyszukiwanie martwych pikseli.

Na podstawie uzyskanych wyników klient otrzymuje szacowaną wartość swojego urządzenia, a później cały proces odsprzedaży może przeprowadzić podczas jednej wizyty w salonie Plusa.

Program Plus Odkup pozwala na sprzedaż smartfonów marek, takich jak: Apple, Samsung, LG, OPPO, Motorola, Nokia, Realme, Sony czy Xiaomi. Środki z transakcji są przekazywane na konto abonenckie w sieci Plus i mogą być wykorzystane na sfinansowanie rat za nowy sprzęt lub inne usługi. Korzystając z programu, nie trzeba mieć opakowania, ładowarki i innych akcesoriów. W Plus Odkup nie ma również opłat lub prowizji za sprzedaż urządzenia.

Smartfony w specjalnych cenach

Jednocześnie w ramach programu Plus Odkup można skorzystać ze specjalnej promocji na zakup nowych smartfonów marek Xiaomi i Motorola.

Wśród modeli objętych promocją znajduje się m.in. Xiaomi 13 256 GB, Xiaomi Redmi Note 12 5G 128 GB, Motorola Edge 40 256 GB i Motorola Razr 40 256 GB. Na przykład smartfon Xiaomi 13 jest dostępny za 1 zł na start i w 12 ratach po 270,83 zł miesięcznie. (łączna opłata za sprzęt 3598,96 zł), a Motorola Edge 40 Neo jest dostępny za 1 zł na start i w 12 ratach po 137,33 zł (łączna opłata za sprzęt 1648,96 zł).

