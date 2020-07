Plus Fun: już ponad 100 tysięcy użytkowników nowej aplikacji. 10 GB na start

Liczba użytkowników nowej wersji aplikacji Plus Fun przekroczyła już 100 tysięcy. Tylu użytkowników sieci zarówno pobrało, jak i wykazało się aktywnością, a wszystko to w niecałe półtora miesiąca. Plus Fun to dostępna tylko dla klientów Plusa aplikacja na smartfony, w której codziennie można znaleźć rosnącą ofertę materiałów wideo.

Nowa wersja aplikacji Plus Fun została udostępniona 29 maja i według danych platformy Firebase do 8 lipca pobrało i skorzystało z niej ponad 100 tysięcy osób. Aplikacja cieszy się dobrą opinią wśród użytkowników – średnia nota w Google Play to 4,4, natomiast w App Store to 4,5.

Klienci Plusa korzystający z aplikacji Plus Fun mają możliwość oglądania za darmo i bez reklam, a także bez opłat za zużycie Internetu, codziennie odświeżanej oferty materiałów wideo. Znajdują się w niej filmy, seriale, dokumenty, programy eko, sport, newsy, rozrywka, kanały telewizyjne i wiele więcej. Plus Fun to także konkursy, w których można wygrać atrakcyjne nagrody.

W Plus Fun można oglądać między innymi kanał telewizyjny Polsat Games, stworzony przez graczy dla graczy i fanów esportu oraz pasjonatów nowych technologii i anime. Jego ofertę stanowią turnieje i rozgrywki ligowe związane z grami takimi jak Counter Strike: Global Offensive, Rainbow Six Siege, FIFA i przede wszystkim League of Legends.

W aplikacji trwa ponadto konkurs dla fanów siatkówki, w którym na zwycięzców czekają: wideo spotkanie z reprezentantem Polski w piłce siatkowej mężczyzn, oryginalna koszulka Adidas reprezentacji Polski z personalizowanym nadrukiem oraz kod na awatar, który będzie umieszczany na trybunach podczas meczu siatkarskiego.

Paczka 10 GB dla nowych użytkowników

W Plus Fun wciąż dostępna jest też promocja, dzięki której klienci, którzy zarejestrują się w aplikacji, otrzymają jednorazowy pakiet 10 GB.

Z aplikacji Plus Fun mogą korzystać klienci wszystkich rodzajów ofert sieci Plus, a można ją pobrać ze sklepu Google Play (Android) lub App Store (iOS).

Źródło tekstu: Plus