PKP Intercity rozwija aplikację mobilną. Zmiany wchodzą już dziś

PKP Intercity nie ustaje w dalszym rozwoju swojej aplikacji. Najnowsze zmiany spodobają się posiadaczom biletów okresowych oraz Kart Intercity dla firm.

Aplikacja mobilna PKP Intercity cieszy się rosnącą popularnością wśród pasażerów. W 2023 roku ze sklepów Google Play i App Store pobrano ją 1,1 mln razy. Przełożyło się to na sprzedaż 2,7 mln biletów o wartości przekraczającej 160 mln zł.

Nowe funkcje w PKP Intercity

Od 8 stycznia w aplikacji możliwe jest pobranie rezerwacji do biletów okresowych zakupionych w kasie biletowej oraz Kart Intercity. Wcześniej podróżny musiał udać się do kasy lub pobrać rezerwację miejsca na stronie przewoźnika. Teraz uzyskuje miejscówkę poprzez kilka kliknięć w aplikacji. Dodatkowo dla posiadaczy Kart Intercity i biletów okresowych przewoźnik udostępnił w aplikacji opcję dokupienia wraz z rezerwacją biletu na przewóz roweru, psa lub bagażu.

W ubiegłym roku sprzedaliśmy dzięki aplikacji blisko 3 mln biletów o wartości przekraczającej 160 mln zł. To dla nas wyraźny sygnał, by dalej rozwijać ten kanał sprzedaży zdalnej. Dlatego wprowadzamy kolejne ułatwienia dla podróżnych, tym razem w obszarze biletów miesięcznych i kart przeznaczonych dla firm. Na pierwszym miejscu stawiamy potrzeby pasażerów i staramy się do nich dostosować

– powiedział Tomasz Gontarz, wiceprezes zarządu PKP Intercity.

Przewoźnik rozwija nie tylko aplikację, lecz także serwis internetowej sprzedaży biletów. Wprowadzony w październiku zeszłego roku system e-IC 2.0 w wersji beta oferuje intuicyjną ścieżkę zakupową, odnowiony design i wiele funkcjonalności. Do najważniejszych z nich należą m.in. planowanie podróży „tam i z powrotem”, profile zakupowe oraz możliwość dodania biletu do kalendarza. Platforma podpowiada również najlepszą dla podróżnych ofertę, która jest dopasowana do ich indywidualnych potrzeb.

Rozszerzana jest także współpraca z zewnętrznymi partnerami. W ramach ujednoliconych warunków sprzedaży spółka sprzedała już ponad 8 mln biletów o wartości blisko 350 mln zł. PKP Intercity współpracuje z takimi platformami jak KOLEO, e-podróżnik, Skycash, Jakdojade.pl czy mPay. Podpisała także umowy m.in. z Infobus oraz eTravel, za pośrednictwem których sprzedaż ruszy jeszcze w tym roku.

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: materiały prasowe oprac. własne