Opera dla iPhone'ów zyskuje ważną funkcję

Zachowanie prywatności w sieci staje się coraz większym wyzwaniem. Użytkownicy Internetu mogą być narażeni na pobieranie i gromadzenie danych przez strony WWW oraz usługi online, z których wiele nie ma transparentnej polityki przechowywania i wykorzystywania zebranych informacji. Niezabezpieczone sieci, takie jak niektóre publiczne Wi-Fi, są podatne na ataki hakerów, którzy mogą wykraść wrażliwe dane osobowe, takie jak informacje dotyczące bankowości internetowej lub dane kart kredytowych. Z tego względu coraz bardziej istotną cechą życia online stają się usługi VPN. Pomagają one chronić tożsamość i aktywność, dzięki czemu użytkownicy mogą bezpiecznie przeglądać sieć.

Zobacz: Opera GX wprowadza mody. Pomógł w tym raper Xzibit

Zobacz: Opera nie zostaje w tyle za konkurencją. Wprowadzi ważną funkcję

VPN Opery obejmuje przeglądarkę oraz nie wymaga żadnej rejestracji, subskrypcji, zakładania konta czy dodatkowych rozszerzeń. Użytkownicy muszą jedynie przełączyć przycisk w menu głównym, po użyciu którego mogą zobaczyć lub zmienić swoją lokalizację. Opera zapewnia szyfrowanie ruchu VPN, a adres IP pozostaje prywatny.

Opera zawsze była znana ze swoich unikalnych funkcji. Jesteśmy dumni, że możemy udostępnić naszą bezpłatną wbudowaną sieć VPN na wszystkich głównych systemach operacyjnych i być pierwszą firmą, która to zrobiła. Nasze zaangażowanie w zapewnienie użytkownikom bezpiecznego przeglądania skłoniło nas do rozwijania tej funkcji przez kolejne lata. Cieszymy się, że możemy udostępnić to ważne narzędzie użytkownikom iOS, aby zapewnić im bezpieczeństwo i prywatność w Internecie.