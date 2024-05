One UI 6.1 dla Galaxy S22 już dostępny w Polsce

Na początku maja Samsung udostępnił w Korei najnowsze oprogramowanie One UI 6.1 dla starszych modeli telefonów, w tym dla Galaxy S21 i Galaxy S22. Dziś aktualizacja trafiła już do Europy i można ją pobrać także w Polsce.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Samsung rozpoczął maj od aktualizacji One UI 6.1 z Galaxy AI dla starszych modeli z górnej półki, przede wszystkim dla serii Galaxy S21 i Galaxy S22. Nowy soft trafił także od składaków Galaxy Z Flip4 i Galaxy Z Fold4 oraz Galaxy Z Flip3 i Galaxy Z Fold3.

Nie obeszło się przy tym bez wpadek. Po wydaniu One UI 6.1 dla serii Galaxy S22 w Korei część użytkowników zaczęła zgłaszać różne problemy techniczne, między innymi z włączeniem lub odblokowaniem telefonów po aktualizacji. Dystrybucja nowego softu została wstrzymana i wydawało się, że spowoduje to opóźnienie w wysyłce OTA w innych rejonach świata.

One UI 6.1 dla Galaxy S22 już w Europie

Na szczęście tak się nie stało, a One UI 6.1 jest już wysyłany do smartfonów Galaxy S22 w Europie. Mogą się nim cieszyć użytkownicy w Niemczech, a także w Polsce. Oprogramowanie to wersje S908BXXU9EXE1 (EUX CSC) o rozmiarze prawie 3 GB. Użytkownicy smartfonów z innym oznaczeniem regionalnym mogą jednak jeszcze nie widzieć One UI 6.1, ale to kwestia dni, gdy soft będzie dostępny także dla nich.

Co jednak dziwne, One UI 6.1 dostarczany jest z kwietniową wersją poprawek zabezpieczeń, choć wielu użytkowników liczyło już na najnowszą z maja. One UI 6.1 dla Galaxy S22 dostarcza funkcje Galaxy AI, w tym tłumacza w czasie rzeczywistym podczas połączeń głosowych, ulepszoną klawiaturę czy nowe funkcje edycji zdjęć.

One UI 6.1 powinien wkrótce dotrzeć także do innych smartfonów Samsunga, a więc Galaxy Z Flip4 i Galaxy Z Fold4 oraz starszych generacji Galaxy S21 i składaków z trzeciej generacji. W tych modelach zestaw funkcji Galaxy AI ma być jednak znacznie okrojony.

