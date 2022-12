OLX ma awarię. „Co chwila błąd i ponów próbę”

Aplikacja OLX nie działa prawidłowo i coraz więcej osób ma z nią problemy. Jak napisał jeden z użytkowników na Facebooku, co chwila błąd i ponów próbę.

W serwisie Downdetector.pl gwałtownie wzrosła liczba zgłoszeń dotyczących aplikacji OLX. Użytkownicy tej platformy sprzedażowej skarżą się, że są problemy ze stroną internetową serwisu, jak też z aplikacją.

OLX padło... Wszystko fajnie tylko czemu znowu aplikacja nie działa prawidłowo? Czy planujecie kiedyś przynajmniej 3 dni ciągiem bez awarii ? Czy Wam też nie działa olx? strona nie działa

– przykładowe komentarze na downdetector.pl (pisownia oryginalna)

Pierwsze zgłoszenia o awarii nastąpiły przed godziną 17-tą, ale sytuacja wydała się szybko opanowana. Około 17:50 liczba zgłoszeń znowu zaczęła wzrastać i póki co trend ten wciąż trwa (patrz wykres poniżej).

Nie wiemy, co spowodowało problemy, ani kiedy one ustąpią. Pozostaje mieć nadzieję, że nastąpi to szybko, ponieważ wiele osób korzysta z tego narzędzia, chcą się pozbyć niepotrzebnych rzeczy lub skorzystać z oferty innych sprzedających.

