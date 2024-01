Zapnij pasy, wjeżdża nowy operator. Nie zgadniesz, kto za nim stoi

Saily to nowe rozwiązanie eSIM, które pozwoli trzymać w ryzach opłaty za korzystanie z telefonu komórkowego podczas zagranicznych podróży. Pracują nad nim twórcy NordVPN.

Zespół stojący za NordVPN, jednym z najpopularniejszych na świecie cyfrowych produktów do ochrony i bezpieczeństwa, pracuje nad nową ogólnoświatową usługą eSIM o nazwie Saily. Produkt ten ma zapewnić płynne i bezpieczne globalne połączenie z Internetem, co przyda się podczas podróżowania po świecie, szczególnie po krajach nienależących do Unii Europejskiej czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nowa aplikacja ma zostać udostępniona jeszcze w 2024 roku, a już dziś można się zarejestrować w ramach wczesnego.

W dobie rosnącej popularności podróży i pracy zdalnej aplikacja eSIM jest teraz ważniejsza niż kiedykolwiek. W Nord Security wierzymy, że prosta i niedroga technologia ma ogromne znaczenie. Dlatego tak bardzo cieszymy się, że możemy przedstawić Saily – aplikację eSIM, która oszczędza czas i pieniądze, a nawet pomaga uniknąć nieprzyjemnych sytuacji.

– powiedział Vykintas Maknickas, szef strategii produktów w Nord Security

Z kart eSIM korzystają głównie podróżujący i osoby pracujące zdalnie, ponieważ pozwalają obniżyć opłaty za roaming i połączyć się z Internetem z dowolnego miejsca na świecie. Mogą być również przydatne w kraju użytkownika, gdy potrzebuje taniego pakietu danych po wyczerpaniu się planu przedpłaconego. Dzięki eSIM użytkownik może kupić plan krótko- lub długoterminowy w ciągu kilku minut.

Podczas podróży chcesz mieć ciągły dostęp do Internetu, ale nie zawsze jest to łatwe. Nawet jeśli w pobliżu znajduje się kawiarnia z otwartą siecią Wi-Fi, nie chcesz ryzykować narażenia swojego urządzenia na działanie sieci, co do której nie masz pewności, czy jest bezpieczna. Saily sprawi, że nie będziesz musiał korzystać z publicznych sieci Wi-Fi, którym nie ufasz, aby uzyskać dostęp do Internetu.

– dodał Vykintas Maknickas

Jak podaje firma Nord Security, Saily dodatkowo pomoże użytkownikom znaleźć niedrogie plany transmisji danych w jednym miejscu. Użytkownicy będą mogli wybierać spośród setek krajów i dziesiątek planów, aby uzyskać najlepszą dla siebie ofertę.

Jak zarejestrować się w Saily?

W tej chwili Saily przechodzi etap wewnętrznych testów. Wersja beta ma zostać udostępniona w pierwszym kwartale tego roku. Rejestracja do wczesnego dostępu jest już dostępna na oficjalnej stronie nowej usługi, pod adresem Saily.com.

