Nieznany numer dzwoni? Zdemaskuj telemarketera jednym klikiem

Domyślna aplikacja telefonu na Androidzie już niebawem udostępni proste, acz przydatne narzędzie do walki z telemarketerami i innymi natrętami.

Kiedy dzwoni do nas jakiś nieznany numer, chcąc go sprawdzić, zazwyczaj przepisujemy cyfry do wyszukiwarki. To oczywiście rozwiązanie logiczne, ale czy wygodne, można się sprzeczać.

Dlatego przydatna powinna okazać się nowa funkcja aplikacji Telefon, domyślnego narzędzia systemu Android do obsługi połączeń, która już niebawem nieco uprości proces identyfikacji obcych numerów.

Nie jest to żadna inżynieria rakietowa. Zamiast żmudnego przepisywania czy ręcznego kopiowania numeru, opcja Szukaj po prostu automatycznie przeniesie dane do domyślnej przeglądarki internetowej.

Dzięki temu powinniśmy zaoszczędzić parę sekund, co zwłaszcza dla przedsiębiorstw, otrzymujących każdego dnia dziesiątki połączeń, może być naprawdę przydatnym rozwiązaniem.

Nie wiadomo tylko, kiedy automatyczna wyszukiwarka trafi do Telefonu. Na razie dostępna jest w kanale beta i niewykluczone, że trzeba będzie poczekać jeszcze kilka tygodni. Ale chociaż coś się dzieje.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Tom's Guide