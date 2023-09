Nieznany numer dzwoni? Załatw telemarketera metodą Google

Google pomoże użytkownikom Androida walczyć z niechcianymi telefonami i wiadomościami. Wystarczy skorzystać z ich aplikacji i zaznaczyć kilka opcji.

Myślę, że ciężko byłoby w tłumie ludzi znaleźć choć jedną osobę, do której nigdy nie dzwonił jakiś telemarketer próbujący wcisnąć fotowoltaikę, kredyt lub inną niepotrzebną usługę. W ostatnich latach to wręcz prawdziwa plaga, lecz da się przed tym chronić. Aplikacja, której autorem jest Google, została zaopatrzona w kilka funkcji do radzenia sobie z telefonicznym spamem.

Google walczy z telemarketerami

Jeżeli chcesz zredukować liczbę spamu telefonicznego, bardzo możliwe, że najlepszym wyjściem będzie zrezygnowanie z systemowej aplikacji telefonu i pobranie programu Telefon Google ze sklepu Play. Wspomniana aplikacja oferuje kilka dodatkowych sposobów blokowania określonych numerów, a także nieznanych połączeń.

Pierwszym naszym działaniem po pobraniu Telefonu Google i ustawieniu go jako domyślna aplikacja powinno być wejście w Ustawienia > ID rozmówcy i spam > i zaznaczenie opcji, by zawsze pokazywany był identyfikator rozmówcy i spamu. Dzięki temu, gdy ktoś do ciebie zadzwoni, Google postara się pokazać użyteczne informacje powiązane z danym numerem, takie jak powiązane nazwisko lub ostrzeżenie, jeżeli połączenie zostanie uznane za spam.

Możliwe jest także automatyczne blokowanie połączeń i SMS-ów z zastrzeżonego lub nieznanego numeru. W tym celu należy wejść w Ustawienia > Zablokowane numery i zaznaczyć odpowiednią opcję. Do wyboru mamy tu blokowanie połączeń ze wszystkich numerów zastrzeżonych lub wszystkich numerów spoza listy kontaktów. Dotyczy to jednakowo połączeń telefonicznych, jak i wiadomości SMS. Warto jednak zastanowić się przed włączeniem tej drugiej opcji, gdyż wtedy nikt spoza naszej listy kontaktów nie będzie mógł się do nas dodzwonić.

Oczywiście nie brakuje tutaj klasycznej możliwości blokowania pojedynczych numerów, lecz w tym przypadku zwykle najpierw trzeba odebrać, by się przekonać, że mamy do czynienia ze spamem, a później zablokować numer.

Źródło zdjęć: MoonSplinters/Shutterstock