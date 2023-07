Kiedy umrzesz? Lekarz stworzył kalkulator, który to obliczy

Wystarczy wypełnić 10-minutową ankietę, odpowiadając na szereg pytań, a kalkulator zwróci szacunkowy wynik.

Dr Thomas Perls, lekarz z Boston Medical Center i profesor medycyny na Uniwersytecie Bostońskim, stworzył, jak przekonuje, kalkulator oczekiwanej długości życia do 100 lat. Narzędzie powstało w oparciu o naukowe i statystyczne dane dotyczące starzenia się społeczeństwa.

Inicjatywa nie jest nowa, gdyż jej początki sięgają 1999 roku, a pod względem estetycznym całość widocznie trąci myszką. Autor jednak cały czas pozostaje aktywny zawodowo, a ostatnio wrócił do mediów m.in. za sprawą wywiadu udzielonego „Insiderowi”. Stale też poszerza swoją wiedzę.

Bezpłatny kalkulator dr Perlsa ma formę kwestionariusza, który służy do oceny stanu zdrowia. Przy czym wyróżnić można pięć zasadniczych kategorii pytań: osobiste, styl życia, dieta, zdrowie i rodzina. Występują tu podstawowe pytania na przykład o wiek, płeć czy wagę, ale też pojawiają się takie, które skupiają się na bardziej szczegółowych kwestiach, takich jak regularność wypróżnień czy liczba przyjaciół,

Kalkulator oceni kiedy umrzesz

Wypełnienie ankiety zajmuje około 10 minut. Na zakończenie otrzymuje się szacunkową informację, ile lat pozostaje do śmierci. Oczywiście należy to traktować z przymrużeniem oka, jako że analiza opiera się wyłącznie na wiedzy podręcznikowej i ograniczonej liczbie przypadków medycznych, ale to bez wątpienia intrygująca ciekawostka.

Wyniki jakie można otrzymać w tym nietypowym kalkulatorze są bardzo różne. Na przykład mężczyzna urodzony w 1990 roku, palący papierosy, prowadzący siedzący tryb życia i odżywiający się niezdrowo, według kalkulatora przeżyje 72 lat. Kobieta urodzona w tym samym roku, niepaląca, uprawiająca sport i pilnująca zbilansowanej dietę może przeżyć nawet 94 lata.

Porady pomagające wydłużyć życie

Kalkulator nie ogranicza się jedynie do wskazania wieku, w jakim umrze dany człowiek. Strona internetowa zawiera również spersonalizowane porady, które mogą wydłużyć długość i jakość życia respondenta. Znaleźć tu można rady takie jak rzucenie palenia, odstawienie alkoholu, zwiększenie aktywności fizycznej, a nawet unikanie ekspozycji na działanie słońca.

Twórca podkreśla, że narzędzie, choć daje wskazówki jak poprawić zdrowie, nie może zastąpić bezpośredniej porady lekarskiej. Kalkulator stanowi raczej nietypowy sposób uświadomienia respondentom czynników wpływających na długość ich życia. Dodajmy, kalkulator dostępny jest pod tym adresem.

