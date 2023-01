mojeIKP ma nowe funkcje. Sprawdź, co znajdziesz w aplikacji

Aplikacja mojeIKP zyskała nowe funkcje. Teraz można w niej znaleźć historię swojego leczenia, także prywatnego.

Za każdym razem, gdy trafiasz do lekarza, dentysty, szpitala, gdy jesteś badany lub leczony, powstaje zdarzenie medyczne. Lekarz, przychodnia czy laboratorium mają obowiązek każde z nich odnotowywać w przygotowanym na tę okazję systemie. Nie ma przy tym znaczenia, czy korzystasz z pomocy prywatnie, czy w ramach NFZ.

Zdarzenia medyczne można znaleźć na swoim Internetowym Koncie Pacjenta (pacjent.gov.pl) w zakładce "Historia Leczenia", a teraz również w aplikacji mojeIKP. W ten sposób sprawdzisz także historię leczenia dziecka do 18. roku życia, a także bliskiej osoby, która Cię do tego upoważniła.

Typy zdarzeń medycznych

A jakie w ogóle mogą być te zdarzenia medyczne? Lista jest obszerna:

pobyt w szpitalu,

leczenie jednego dnia (leczenie w szpitalu, które trwa do 24 h),

pobyt (trwający przynajmniej jedną noc w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno–opiekuńczym, sanatorium, prewentorium, hostelu lub innej placówce dla osób wymagających całodobowej opieki i pomocy medycznej),

porada (konsultacja u lekarza, lekarza psychiatry lub dentysty w gabinecie lub przychodni),

porada patronażowa (pierwsza wizyta lekarza u noworodka i jego rodziców, w ich domu),

wizyta patronażowa (wizyta położnej lub pielęgniarki u niemowlęcia do 2 miesiąca życia),

wizyta (kiedy konsultacja przez lekarza, dentystę lub psychiatrę ma miejsce w domu pacjenta),

cykl leczenia (leczenie zaplanowane jako cały zestaw procedur medycznych wykonywanych w określonym czasie, może obejmować np. cykl leczenia u lekarza specjalisty),

badanie (laboratoryjne lub diagnostyczne),

sesja (cykl leczenia dotyczący zdrowia psychicznego i uzależnień),

osoba leczona (wszystkie zdarzenia medyczne, których Ci udzielono, a których nie da się zakwalifikować do wcześniej wymienionych kategorii),

wyjazd ratowniczy (pomoc udzielona przez zespół ratownictwa medycznego, z wyjątkiem ratowników górskich i wodnych),

akcja ratownicza (czynności ratunkowe wykonywane przez wodne pogotowie ratunkowe albo ratownictwo górskie),

przewóz (transport pacjenta do placówki medycznej lub z placówki do domu),

hemodializa (hemodializa, hemofiltracja lub hemodiafiltracja),

bilans zdrowia (profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży wykonywane w określonym wieku lub w grupie wybranej ze względu na specyfikę rozwoju, których celem jest wczesne wykrycie zaburzeń i zaplanowanie dalszych działań),

wyrób medyczny (to np.: protezy, aparaty słuchowe i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski, kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchomajtki, cewniki, sprzęt stomijny),

szczepienie (tylko finansowane ze środków publicznych),

badanie (test) przesiewowe (badanie lekarskie lub pielęgniarskie mające na celu identyfikację grup ryzyka, wczesne wykrycie objawów chorobowych i podjęcie w porę odpowiedniego leczenia),

świadczenie profilaktyczne (obejmuje niewymienione wyżej badania profilaktyczne),

osoba objęta opieką koordynowaną (nowa, od października 2022, forma opieki nad pacjentem w placówce podstawowej opieki zdrowotnej, która obejmuje poza zwykłymi świadczeniami POZ dodatkowo dostęp do badań diagnostycznych z obszaru kardiologii, diabetologii, chorób płuc, alergologii oraz endokrynologii, porady edukacyjne i dietetyczne,

osoba leczona w szpitalnym oddziale ratunkowym albo izbie przyjęć,

segregacja medyczna w szpitalnym oddziale ratunkowym (inaczej triaż, czyli podział pacjentów na grupy, pod względem stanu zagrożenia zdrowia lub życia).

Inne udogodnienia w mojeIKP

W aplikacji mojeIKP pojawiły się także dwie inne funkcje. Pierwsza z nich to skaner leków, który pozwala szybko znaleźć ulotkę leku i dodać go do przypomnień przez zeskanowanie kodu z opakowania. Jest też ułatwienie w teście wysiłkowym przed treningiem w ramach "8 tygodni do zdrowia". Aplikacja sama policzy odległość i czas.

Aplikacja mojeIKP dostępna jest dla urządzeń z systemem Android (Google Play) oraz iOS (App Store).

Źródło zdjęć: pacjent.gov.pl

Źródło tekstu: pacjent.gov.pl