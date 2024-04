mObywatel się popsuł. Trwało to od końca lutego aż do kwietnia [NASZ NEWS]

mObywatel to bez wątpienia udana i potrzebna aplikacja. Jednak wielu użytkowników narzeka na związane z nią problemy. Z czego to wynika? Zapytaliśmy u źródła.

mObywatel to bardzo popularna aplikacja. Według ostatnich danych została pobrana już ponad 10 mln razy, z mDowodu korzysta w niej 5 mln Polaków, a ponad 1,2 mln zastrzegło w niej swój numer PESEL. Jednak przeglądając liczne komentarze, można zauważyć, że duża część osób ma problem z działaniem appki. Te podobno zostały już rozwiązane.

mObywatel nie działa?

Często w komentarzach pod naszymi tekstami o mObywatelu piszecie, że aplikacja u Was nie działa. Najczęściej problem dotyczy dostępności do poszczególnych dokumentów, gdzie inne wyświetlają się bez problemu.

Ciekawe czy KIEDYKOLWIEK zechcą usunąć błędy, jakie są od jednej z kolejnych aktualizacji. Nie tylko ja nie mam obecnie dostępu do prawa jazdy (może inni do innych dokumentów), bo aplikacja zamyka się automatycznie przy próbie otworzenia tego dokumentu.

- napisał anonimowo jeden z Was w komentarzu na TELEPOLIS.PL.

Podobnie wnioski można wysnuć po sprawdzeniu opinii w Sklepie Play. Tam również wiele osób narzeka, że mObywatel nie działa u nich prawidłowo.

Po sugestii, że mam przeinstalować aplikacje, nic to nie pomaga. I ciekawe jak mam korzystać z elektronicznej karty emeryta. Myślę że za dużo ułatwień już jest w aplikacji i dlatego są problemy z zalogowaniem do systemu. Pozdrawiam. Ogólnie bardzo denerwująca jest ta aplikacja, ciągle z nią problemy.

- napisał Cezary Dębicki w opinii w Google Play.

W związku z tym postanowiliśmy w Ministerstwie Cyfryzacji zapytać u źródła, skąd biorą się tego typu problemy, czy znana jest ich przyczyna i jak często użytkownicy zgłaszają problemy z działaniem aplikacji. Okazuje się, że problem jest znany, ale podobno został już częściowo rozwiązany.

Opisywana sytuacja dotyczyła wąskiego grona osób, które przed długi czas nie logowały się do aplikacji. W związku ze zmianami w sposobie zarządzania dokumentami. Po zdiagnozowaniu jej przystąpiliśmy od razu do jego naprawy.

- odpowiedziała nam Monika Dębkowska z Biura Komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji.

Od Ministerstwa Cyfryzacji dowiedzieliśmy się także, że błąd występował przez około miesiąc, mniej więcej od końca lutego do początku kwietnia. W tym czasie wpłynęło około 300 zgłoszeń od niezadowolonych użytkowników, co przy och ogólnej liczbie pokazuje, że nie jest to jakiś szczególny przypadek.

Pozostaje mieć nadzieję, że teraz problemy będą rzadsze. Na pewno warto na bieżąco aktualizować aplikację mObywatel.

