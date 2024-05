mObywatel z przydatną nowością. Niestety część Polaków zostaje na lodzie

W aplikacji mObywatel pojawił się właśnie nowy moduł. Ten przeznaczony jest dla biznesu, ze szczególnym naciskiem na jednosobowe działalności gospodarcze.

Jeśli spojrzeć na statystyki, to w Polsce jest ponad 3,5 mln jednoosobowych działalności gospodarczych. Przede wszystkim właśnie dla nich, jak podaje resort cyfryzacji, powstał nowy moduł aplikacji mObywatel, o bardzo wymownej nazwie Firma.

Moduł oddaje do dyspozycji użytkowników kilka funkcji związanych z prowadzeniem działalności, w tym m.in. pobranie i wysyłkę poprzez SMS, e-mail bądź komunikator podstawowych danych przedsiębiorstwa, niezbędnych np. do wystawienia faktury. Umożliwia również wygenerowanie PDF-a z zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Resort podkreśla, że system pobiera dane przy każdym uruchomieniu, więc przedsiębiorcy otrzymują tym samym dostęp do najaktualniejszych informacji zawartych w państwowych rejestrach. Gdyby w trakcie wisiał wniosek o zawieszenie lub zakończenie działalności, zostanie to uwzględnione. Zresztą, podobnie jak aktualne kody PKD czy miejsca prowadzenia działalności.

Dodajmy, wszystkie opcje związane z firmą mają być dostępne w zakładce Usługi. Wprawdzie na razie ich tam jeszcze nie widać, ale wedle zapowiedzi lada moment powinny się pojawić.

Jedyną niedogodnością może być to, że funkcja w zamyśle przeznaczona jest dla przedsiębiorców indywidualnych. Nie pobierzecie z niej więc, co podkreśla serwis Cashless, danych spółek. Utrudniona pozostaje także rejestracja w Krajowym Systemie eFaktur dla wspólników spółek cywilnych.

