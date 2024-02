Rządowa aplikacja na telefonach milionów Polaków. Sukces czy powód do obaw?

Ministerstwo Cyfryzacji ujawniło, ilu Polaków korzysta z mDowodu w aplikacji mObywatel. Można mówić o dużym hicie.

W rządowej aplikacji mObywatel każdy może aktywować mDowód, czyli cyfrową wersję dokumentu tożsamości. Na jego potrzeby zmieniono nawet prawo i powinien być on traktowany na równi z plastikowym dowodem. Tymczasem Ministerstwo Finansów ujawniło, ilu Polaków korzysta z mDowodu.

Polacy chętnie korzystają z mDowodu

Z mDowodu w aplikacji mObywatel korzysta już 6 mln Polaków. Można zatem mówić o dużym hicie. Nadal nie są to wszyscy, którzy mają tradycyjny dowód (zwyczajowo wyrabiamy go po ukończeniu 18. roku życia, ale najwcześniej można go mieć po ukończeniu 13 lat), ale i tak taka liczba może być dla rządu powodem do zadowolenia. Można założyć, że w przyszłości z cyfrowej wersji dowodu będzie korzystać coraz więcej obywateli Polski.

Dowiedz się więcej o nowym elektronicznym dowodzie tożsamości👉 https://t.co/oeumRkuuSc pic.twitter.com/wcn5spN07z — Ministerstwo Cyfryzacji (@CYFRA_GOV_PL) February 16, 2024

Co ważne, mDowód jest — według przepisów — traktowany w Polsce na równi ze swoim tradycyjnym, plastikowym odpowiednikiem. Można go używać w urzędach, w kontaktach ze służbami (np. policją), a także w bankach. Zwykły dokument będzie potrzeby tylko w trakcie wyjazdów za granicę, gdzie cyfrowy nie będzie respektowany, a także gdy składamy wniosek o wyrobienie nowego dokumentu.

Z mDowodu może korzystać każdy, kto ma zwykły dowód osobisty, profil zaufany ub inny akceptowalny środek identyfikacji, na przykład bankowość elektroniczną), a także smartfon z Androidem w wersji 7.0 (lub nowsze) lub iOS 15 (lub nowszym).

