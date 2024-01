AI Microsoftu zyskuje płatną wersję Pro. Wkrótce także na smartfonach

Microsoft ogłosił, że udostępnia pełne możliwości Copilota większej liczbie osób i firm. Aplikacja Copilot jest też oficjalnie dostępna dla urządzeń z systemem Android oraz iOS.

AI Microsoftu w subskrypcji

Copilot Pro to płatna wersja sztucznej inteligencji Microsoftu. Według amerykańskiego giganta, nowa subskrypcja zapewnia najbardziej zaawansowane funkcje i możliwości rozwiązania Microsoft Copilot osobom, które chcą z nich skorzystać.

Copilot Pro zapewnia:

jedno środowisko sztucznej inteligencji, które działa na wszystkich urządzeniach, rozumiejąc kontekst w Internecie, na komputerze, w aplikacjach, a wkrótce także w telefonie, aby zapewnić użytkownikowi odpowiednie wsparcie, gdy tego potrzebuje,

dostęp do rozwiązania Copilot w programach Word, Excel, PowerPoint, Outlook i OneNote na komputerach PC, Mac i iPad dla subskrybentów platformy Microsoft 365 Personal i Family,

priorytetowy dostęp do najnowszych modeli, w tym GPT-4 Turbo firmy OpenAI, również w godzinach szczytu, aby uzyskać większą wydajność, a wkrótce także możliwość przełączania się między modelami, aby zoptymalizować wrażenia według własnego uznania,

ulepszone tworzenie obrazów AI za pomocą Kreatora obrazów z Projektanta (dawniej Bing Image Creator), zapewniające szybsze działanie dzięki 100 wzmocnieniom dziennie, a jednocześnie zapewniające bardziej szczegółową jakość obrazu, a także format obrazu poziomego,

możliwość zbudowania własnego Copilot GPT – spersonalizowanego Copilota dostosowanego do konkretnego tematu – w nowym narzędziu Copilot GPT Builder (wkrótce) za pomocą prostego zestawu podpowiedzi.

Miesięczny koszt subskrypcji Copilot Pro został ustalony na 20 dolarów (około 80 zł).

Copilot na systemy Android oraz iOS

Microsoft oficjalnie ogłosił dostępność aplikacji Copilot na systemy Android oraz iOS. Zawiera ona te same możliwości, co Copilot na komputerze, w tym dostęp do GPT-4, u używanie Dall-E 3 do tworzenia obrazów oraz możliwość korzystania z obrazów z telefonu podczas rozmowy z Copilotem. Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play lub Apple App Store.

Będzie też Copilot w aplikacji mobilnej Microsoft 365 dla systemów Android i iOS, z którego mogą skorzystać użytkownicy indywidualni z kontem Microsoft. Ta nowa funkcja ma zostać wprowadzona w przyszłym miesiącu.

Źródło zdjęć: JLStock / Shutterstock.com, Microsoft

Źródło tekstu: Microsoft