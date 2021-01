MicroDroid: powstaje okrojona wersja Androida przeznaczona do wirtualizacji

Google szykuje okrojoną wersję Androida przeznaczoną do wirtualizacji. W przyszłości ma ona pomóc poprawić bezpieczeństwo ekosystemu.

Informacje na temat MicroDroida pojawiły się w opisie jednej z modyfikacji kodu źródłowego Androida. Zgodnie z zawartymi tam informacjami ma to być niewielki obraz systemu Linux bazujący na Generic Android System Image (GSI) i przeznaczony typowo na potrzeby wirtualizacji.

W jaki sposób taka okrojona wersja systemu miałaby działać i do czego służyć? W założeniach wirtualizacja pozwala uruchomić na urządzeniu dodatkową, odizolowaną od reszty zasobów instancję systemu. Pozwala to na zwiększenie bezpieczeństwa, ponieważ uruchomione pod jej kontrolą aplikacje nie mają dostępu do najbardziej newralgicznych procesów i danych. Wprowadzenie takiej funkcjonalności na Androidzie przyniosłoby duże korzyści np. w kontekście wykorzystywania tego samego urządzenia do zastosowań prywatnych i służbowych.

Wiemy, że nad wprowadzeniem takiej pełnej wirtualizacji Google pracuje już od jakiegoś czasu. Pewne kroki w tym kierunku poczynił także Qualcomm, wyposażając swój nowy układ Snapdragon 888 w funkcjonalność Type-1 Hypervisor. Umożliwia ona korzystanie na jednym urządzeniu z kilku odizolowanych instancji systemu operacyjnego i aplikacji. Nie wiadomo jednak czy i w jaki sposób MicroDroid miałby się wpisywać w jedno i drugie przedsięwzięcie.

Redakcja portalu XDA-Developers spekuluje, że MicroDroid miałby posłużyć do uruchamiania równolegle kilku miniaturowych maszyn wirtualnych obok właściwego systemu operacyjnego, co miałoby mieć zastosowanie w kontekście technologii DRM. Niestety na ten moment są to wyłącznie przypuszczenia i minie zapewne jeszcze trochę czasu, nim uzyskamy na ten temat jakiekolwiek oficjalne informacje.

Źródło zdjęć: Google

Źródło tekstu: XDA-Developers