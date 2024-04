Messenger zmieni się nie do poznania. Nadchodzi kilka nowości

Firma Meta ogłosiła, że komunikator Messenger przejdzie spore zmiany. Pojawi się w nim kilka nowych funkcji i możliwości.

Messenger to wciąż jeden z najpopularniejszych komunikatorów internetowych na świecie. Jednak pod względem funkcji trochę odbiegał od konkurencji. To się wkrótce zmieni. Firma Meta zapowiedziała duże zmiany, które wkrótce wejdą w życie.

Messenger z nowymi możliwościami

Pierwszą i chyba najważniejszą zmianą jest możliwość wysyłania na Messengerze zdjęć HD, czyli w wyższej rozdzielczości i lepszej jakości. W tym celu, przed wysłaniem danej fotografii, wystarczy zaznaczyć opcję HD w prawym górnym rogu. Jeśli ktoś takie zdjęcie wyśle do nas, to również będzie ono miało oznaczenie HD.

Druga nowość to możliwość tworzenia wspólnych albumów na czatach grupowych. Może się to przydać po różnego rodzaju spotkaniach i imprezach rodzinnych. Każda z osób będzie mogła stworzyć taki album i wysłać go na grupie, a następnie pozostali użytkownicy otrzymają możliwość dodawania do niego swoich własnych zdjęć i filmów. Album będzie też można łatwo pobrać na urządzenie.

Dwie mniejsze zmiany to możliwość zapraszania znajomych przez kod QR oraz zwiększony limit dla wysyłanych plików. Od teraz wynosi on 100 MB. Messenger obsłuży też wszystkie najważniejsze formaty, w tym pdf, docx czy też zip.

Nowe funkcje są systematycznie wprowadzane u kolejnych użytkowników.

Zobacz: Ich aplikacje pobrało ponad 100 tys. osób. Staną przed sądem

Zobacz: Google pokona SMS grozy? Idą nowe zabezpieczenia

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Primakov / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Meta