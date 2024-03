LinkedIn z nową funkcją. Tego się nie spodziewaliście

Każdy serwis społecznościowy ma swoją docelową grupę odbiorców i swoją specyficzną kulturę. O ile jednak na większości platform "specyficzna kultura" oznacza hermetyczne memy i toksycznych użytkowników, na LinkedIn znajdziemy zdjęcia naszych kolegów z liceum ubranych w garnitury, chwalących się osiągnięciami zawodowymi i share'ujących motywujące posty samozwańczych biznesowych guru. To świat do cna przesiąknięty profesjonalizmem i korporacyjną kulturą.

Tym bardziej zaskakujący wydaje się fakt, że już niebawem na LinkedIn mogą pojawić się... gry. Nima Owji, niezależny analityk, znalazł w kodzie aplikacji LinkedIn szereg odniesień do nowej funkcji, dzięki której firmy będą mogły ze sobą rywalizować w kilku różnych grach. Opublikowane zrzuty ekranu sugerują, że będą to przede wszystkim różnego rodzaju quizy i proste zagadki logiczne.

BREAKING: #LinkedIn is working on IN-APP GAMES!



There are going to be a few different games and companies will be ranked in the games based on the scores of their employees!



Pretty cool and fun, in my opinion! pic.twitter.com/hLITqc8aqw