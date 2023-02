Lidl z nową akcją. Wystarczy jeden ruch przy kasie

Aplikacja mobilna Lidl Plus już niebawem zapewni klientom dyskontu dodatkowe kupony rabatowe.

Lidl Plus jako typowa aplikacja promocyjna, jak wiadomo, zapewnia dostęp do rozmaitych ofert specjalnych i benefitów. Klienci dyskontu powinni ucieszyć się więc ze startu nowego programu premiowego – Zdrapka Plus.

W dniach 6-25 lutego każdy, kto robiąc w Lidlu zakupy zeskanuje aplikację, ma otrzymać zdrapkę skrywającą dodatkowe rabaty.

Jak wyjaśnia sieć, zdrapki dostępne są w trzech wariantach: srebrnym, złotym i diamentowym. Im wyższy jest status bonusu, tym większą mają wartość przyznawane zniżki. Natomiast to, którą zdrapkę otrzymasz, zależy od sumy na paragonie.

Zakupy do 50 zł dają srebro, między 50 a 100 zł – złoto, a powyżej pozostaje oczywiście już tylko diament.

Na nieszczęście zainteresowanych, sklep na razie nie pochwalił się, co właściwie kolekcjonerzy zdrapek zgarną.

