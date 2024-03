Uber wprowadza nowy licznik

Uber wprowadza do swojej aplikacji nową funkcję, która pokaże klientom dodatkowe statystyki. Dowiemy się, ile zaoszczędziliśmy emisji CO 2 wybierając jedną z opcji eco-friendly.

Od kilku lat bardzo popularne wśród firm jest reklamowanie się jako "eco-friendly", czyli takie, które dbają o środowisko. Nie inaczej jest w przypadku przedsiębiorstwa Uber, oferującego usługi transportu samochodowego. Firma z siedzibą w San Francisco wprowadza do swojej aplikacji nowy licznik, który pokaże, ile gazów cieplarnianych nie wyemitowaliśmy, poprzez wybór jednej z ich ekologicznych opcji.

Uber wprowadza nową funkcję do swojej aplikacji

O wspomnianej funkcji firma mówiła już w zeszłym roku, a teraz trafia ona na urządzenia pierwszych klientów. Jej celem jest podliczanie ilości gazów cieplarnianych, które zostałyby wyemitowane, gdybyśmy skorzystali z mniej ekologicznych środków transportów. Jak się można domyślić, funkcja licznika CO 2 pokazuje się, gdy klient wybierze opcję Uber Green lub Uber Electric. Aplikacja weźmie również pod uwagę wszystkie przejazdy od 2021 roku i podliczy łączną sumę CO 2 , którego nie wyemitowaliśmy poprzez wybór przyjaznych środowisku opcji.

Jest to część strategii firmy Uber, która od 2016 roku wprowadza rozwiązania sprzyjające środowisku. Przedsiębiorstwo wykonuje kolejne kroki w stronę zero emisyjności. Uber zadeklarował, że udam im się to osiągnąć do 2030 roku w Europie i Ameryce Północnej, a do 2040 roku na całym świecie.

Zobacz: Przyszedł taki SMS? Natychmiast usuń go z telefonu

Zobacz: KNF ostrzega. Fałszywe strony rosną jak grzyby po deszczu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: MOZCO Mateusz Szymanski / Shutterstock.com

Źródło tekstu: pcmag