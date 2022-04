Ledwo przyszedł i już zmienia Twittera. Elon Musk chce zmian i... dogecoina

Elon Musk ledwo co zasiadł w radzie dyrektorów Twittera i już wie, jakie porządki tam wprowadzić. Miliarder ma ciekawe pomysły na temat Twittera Blue, Dogecoina i... siedziby firmy.

Elon Musk to człowiek, który zdecydowanie nie jest szaraczkiem. Starczy, że wyśle mema z psem, a wszyscy kupują Dogecoina. Poza tym i jego regularnymi twitterowymi eskapadami (ogłoszenie prac nad tworzeniem kotodziewczynek z anime czy wyzwanie Putina na pojedynek), to nie mozna mu odmówić wielkiego wpływ na technologię. Starlink, Tesla, Paypal, pomysl Hyperloopa, SpaceX... Teraz Musk wszedł do rady dyrektorów Twittera.

Ekscentryczny miliarder kupił sobie niedawno część akcji swojego ukochanego komunikatora i z marszu stał się jego największym udziałowcem. Musk już prezentuje swoje pomysły. Wcześniej wspominał już o możliwości edytowania swoich wpisów, ale Twitter pracował nad tym już od jakiegoś czasu.

Musk chce zmienić Twitter Blue i... schroniska dla bezdomnych

Elon Musk chce, by usługa Twitter Blue była szerzej dostępna i można było za nią płacić w lokalnych walutach oraz w Dogecoinie. Sama cena abonamentu miałaby zostać obniżona z 2,99 dolara do 2 dolarów miesięcznie. Twitter Blue od razu miałby być aktywowany na dwanaście miesięcy.

To jednak nie koniec. Musk chce też przerobić siedzibę Twittera na schronisko dla bezdomnych. I tak prawie nikt w niej nie pracuje, bo Twitter wprowadził pracę zdalną na stałe dla swoich pracowników.

