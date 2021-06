Kahoot! wchodzi do Polski. To mobilna aplikacja edukacyjna

Od powstania w 2013 roku Kahoot! przekształcił się z narzędzia do tworzenia quizów szkolnych w globalną platformę edukacyjną, która łączy i motywuje uczniów w każdym wieku. Teraz użytkownicy mogą korzystać z aplikacji Kahoot! i organizować wyzwania rozgrywane we własnym tempie, udostępniać treści edukacyjne oraz grać w kahooty na żywo w Internecie – po polsku i w dziesięciu innych językach.

Kahoot! jest już rozpoznawalny w Polsce. W ubiegłym roku zarejestrowanych było tam 13 milionów czynnych graczy z Polski, w tym 1,5 miliona uczniów. Setki tysięcy polskich specjalistów uczy się, współpracuje i aktywnie działa z Kahoot! podczas pracy stacjonarnej i zdalnej.

Uważamy, że wprowadzenie aplikacji Kahoot! w języku polskim to ważny krok, by ułatwić naszym polskojęzycznym użytkownikom dostęp do tej formy nauki i sprawić, by stała się ona wyjątkowym doświadczeniem.