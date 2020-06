Interfejs Samsung One UI 2.5 będzie wyświetlał reklamy? Tak sugerują zrzuty ekranowe

Za jedną z wad smartfonów Redmi uważa się reklamy, wyświetlające się w różnych elementach systemu i aplikacjach. A co byście powiedzieli na podobne rozwiązanie w najnowszej wersji interfejsu Samsunga – One UI 2.5?

Chociaż brzmi to wręcz niewiarygodnie, obecność reklam w nowej edycji interfejsu w smartfonach Samsunga – One UI 2.5 – sugerowana jest przez zrzuty ekranowe, do których dotarł serwis Tizenhelp. Wynika z nich, że reklamy trafią na ekran blokady. Użytkownik będzie musiał poczekać, aż reklama pozwoli przejść do pulpitu, co ma trwać nawet 15 sekund.

Na tym jednak nie koniec. Inne zrzuty pokazują reklamy w aplikacji pogody – jest to baner zajmujący około ¼ ekranu. Wszystkie teksty na reklamach są w języku koreańskim. Co ciekawe, Samsung już w zeszłym roku sugerował, że wprowadzi taką opcję do swojego interfejsu, jednak teraz dopiero można zaobserwować, jak to wygląda.

Czyżby z Samsungiem było aż tak źle i należy się spodziewać, że w oczekiwanym niedługo Galaxy Note20 użytkownika będą witać reklamy hamburgerów, jak na jednym ze zrzutów? Sytuacja nie jest aż tak beznadziejna. Reklamy w smartfonach Samsunga mają trafić na azjatyckie rynki, gdzie mocną pozycję mają marki Redmi, Xiaomi Czy Vivo, które między innymi dzięki reklamom mogą obniżyć ceny smartfonów. Najprawdopodobniej będą to najtańsze smartfony z linii Galaxy A czy Galaxy M.

A może to tylko czyjś żart?

Serwis SamMobile podaje, że jest też inna możliwość – reklamy na zrzutach ekranowych nie są prawdziwe i to tylko czyjś żart, opublikowany na jednym z forów związanych z Samsungiem. Jedno jest pewne – nie należy obawiać się, że flagowe modele będą „ozdabiane” w taki sposób, nawet jeżeli nie jest to fake.

Samsungi "made in China"

Warto przy tm przypomnieć, że od około roku te najbardziej przystępne cenowo smartfony Samsunga produkowane są przez zewnętrzne firmy chińskie, działające w modelu ODM – czyli obejmującym także projektowanie urządzenia od zera. Takie forma produkcji jest dla Samsunga tańsza.

