Instagram z wyczekiwaną nowością. Tego chcieli użytkownicy

Instagram doczekał się nowej funkcji, której domagali się użytkownicy platformy.

Pierwszy niech rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie spędził wieczoru, oglądając filmiki na TikToku lub Instagramie. Nie jest to powód do dumy, ale też nie ma co popadać w skrajności. Rozrywka jak każda inna i wiele zależy od algorytmu, który oferuje nam konkretne treści. Wiele z nich to nie tylko wygłupy. Na tego typu platformach jest też dużo jakościowych materiałów.

Instagram z wyczekiwaną nowością

Czemu o tym piszę? Bo Instagram właśnie wprowadza nową funkcję, której domagali się miłośnicy Reelsów, czyli właśnie krótkich filmów na tej platformie. Od teraz aplikacja pozwala na pobieranie tego typu materiałów do pamięci urządzenia.

W teorii ma to ułatwić zapisywanie najciekawszych treści i pokazanie ich w przyszłości znajomym. Pobrane w ten sposób Reelsy będą miały znak wodny z pseudonimem osoby, która go pierwotnie stworzyła, co z kolei ma ukrócić zjawisko kradzieży treści.

Jednak pobieranie ma swoje ograniczenia. Przede wszystkim jest na ten moment dostępne tylko na urządzeniach mobilnych. Jeśli z jakiegoś dziwnego powodu oglądasz Reelsy na komputerze, to nie będziesz miał możliwości ich pobrania, przynajmniej tej oficjalnej.

Poza tym nowa funkcja na ten moment dostępna jest tylko w Stanach Zjednoczonych, ale to prawdopodobnie kwestia czasu aż zostanie udostępniona globalnie.

Źródło zdjęć: Natee Meepian / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech