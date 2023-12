Instagram z ciekawą nowością. Chodzi o Stories

Instagram mocno zmienił się w porównaniu z tym, czym był na początku. Platforma zaczynała od możliwości dzielenia się zdjęciami, a dzisiaj pozwala na dużo więcej, np. publikowanie filmów i Stories. Wkrótce użytkownicy Instagrama otrzymają jeszcze jedną nowość.

Stories odgrywają aktualnie bardzo ważną rolę na Instagramie. Funkcja cały czas jest rozwijana i wkrótce zostanie wzbogacona o nową możliwość. Chodzi o możliwość udostępniania w relacjach profilów innych użytkowników.

#Instagram is working to add the ability to share someone else's profile in Stories on #Android as well 👀 pic.twitter.com/82ylRbWEC4