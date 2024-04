Zuckerberg nie życzy sobie nudesów. Idzie nowe ograniczenie

Firma Meta chce, aby jej media społecznościowe były bezpieczniejsze, przede wszystkim dla nastolatków. Dlatego wprowadza na Instagramie ochronę przed nagością.

Nie jest żadną tajemnicą, że oszuści często wykorzystują media społecznościowe w swoich niecnych celach. Dużym problemem jest między innymi sextortion, czyli wyłudzenie materiałów o charakterze seksualnym (np. zdjęć), a następnie żądanie okupu pod groźbą ich publikacji. Firma Meta chce z tym walczyć i wprowadza kolejne zabezpieczenia.

Instagram walczy z nagością

Instagram już jakiś czas temu wprowadził zabezpieczenia, które mają chronić nastolatków przed zjawiskiem znanym jako sextortion. Do osoby niepełnoletniej nie może napisać prywatnej wiadomości nikt, z kim nie są oni połączeni. Jednak firma Meta najwyraźniej uznała, że to za mało i wprowadza kolejne ograniczenia.

Nowe zabezpieczenie ma automatycznie wykrywać w wiadomościach prywatnych zdjęcia i filmy o charakterze seksualnym i je zamazywać. W ten sposób ani tego typu treści nie trafią do naszych DM-ów, ani my nie wyślemy ich innej osobie, a nawet jeśli tak się stanie, to i tak nic na nich nie zobaczymy.

Funkcja ochrony przed nagością będzie domyślnie włączona dla nastolatków poniżej 18. roku życia i to na całym świecie. Z kolei dorosłym zostanie wyświetlone powiadomienie, aby mogli zdecydować, czy również chcą włączyć zabezpieczenie. Ponadto użytkownicy Instagrama, którzy będą próbowali przesłać nagie zdjęcie, zobaczą komunikat zachęcający ich do ponownego rozważenia swojej decyzji.

Poza tym Meta pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami. Jedno z nich ma polegać na całkowitym wyłączeniu wiadomości prywatnych na kontach, które mogą być potencjalnie wykorzystywane w zjawisku wyłudzania nagich zdjęć. Oprócz tego takie konta mają mniej widoczne, a ich właścicielom trudniej będzie znaleźć potencjalne ofiary.

