InPost Mobile z nowością. Najtańszy sposób na paczkę

InPost wprowadził nową opcję wysyłki paczki do Paczkomatu lub kurierem – Mini paczkę. Z opcji można skorzystać tylko w aplikacji. Cena jest przystępna.

InPost regularnie podnosi ceny swoich podstawowych usług, a wysłanie najtańszej paczki do Paczkomatu przez klientów indywidualnych wiązało się do niedawna z wydatkiem 16,99 zł. Teraz jednak firma wprowadza nową, ciekawą opcję na wysyłkę paczek – można je nadać za mniej niż 12 zł bezpośrednio z aplikacji.

Nowa opcja, czyli Mini paczka lub inaczej Gabaryt XS, pozwala wysłać niewielkie przedmioty za rozsądną kwotę – jest to tylko 11,99 zł za nadanie paczki przez Paczkomat lub 14,99 zł za dostawę do domu. Wymiary Mini paczki to maksymalne: 4 x 23 x 40 cm, minimalne 10 x 15 cm, a maksymalna waga to 3 kg. Opcja jest dostępna tylko w aplikacji InPost Mobile.

Mini paczka nadawana jest bez etykiety, przez dowolny Paczkomat, a przesyłka u odbiorcy będzie już następnego dnia. Jak przekonuje InPost, w ten sposób można szybko wysłać list lub dokumenty, książkę, płyty CD i gry komputerowe, akcesoria do telefonów, np. ładowarkę, a także niewielkie kosmetyki.

Chcesz wysłać list lub dokument? Ktoś zostawił u Ciebie ładowarkę do telefonu i bardzo na nią czeka? A może chcesz oddać znajomemu książkę, którą przetrzymujesz zdecydowanie za długo, a nie macie czasu się spotkać

– takie scenariusze na Mini paczkę kreśli InPost.

InPost zachęca do tego, by z nowej opcji w aplikacji korzystać nie tylko podczas wysyłania paczki do innego miasta, ale także w swoim mieście, w sytuacji, gdy po prostu nie mamy czasu, by przekazać komuś drobne przedmioty.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: InPost