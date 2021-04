Huawei: nowe SDK pozwoli łatwo przenieść aplikacje do AppGallery

Choice SDK to nowe narzędzie, dzięki któremu developerzy mogą w prosty sposób przenieść swoje aplikacje do sklepu AppGallery.

To już blisko dwa lata od kiedy smartfony Huawei zostały odcięte od usług Google. Trzeba przyznać, producent bardzo sprawnie poradził sobie w tej trudnej sytuacji, przestawiając się w całości na własną platformę oraz sklep z aplikacjami. Nie zmienia to jednak faktu, że w AppGallery nadal brakuje wielu potencjalnych pozycji. Na całe szczęście w ręce developerów oddano właśnie narzędzie, które może sporo w tym temacie zmienić.

Choice SDK to rozwiązanie, które pozwoli developerom w łatwy sposób przeportować aplikacje korzystające z usług Google na platformę Huawei. W ten sposób będzie możliwa ich publikacja w sklepie AppGallery bez tworzenia od podstaw odrębnej wersji specjalnie na urządzenia chińskiego producenta. Narzędzie stworzyła firma Bluesource na potrzeby banku Raiffeisen, jednak obecnie dostępne jest na zasadach open source dla każdego.

Co to oznacza dla użytkowników? Głównie to, że już niedługo aplikacji w AppGallery może być więcej, a przepaść pomiędzy sklepem Huawei a pozostałymi platformami zacznie się sukcesywnie zmniejszać. Niestety pojawienie się nowych narzędzi deweloperskich nie rozwiąże problemu całkowicie. Obostrzenia wprowadzone przez władze USA nadal obowiązują i dopóki się to nie zmieni, aplikacje amerykańskich twórców (w tym m.in. Facebook) do AppGallery raczej nie trafią. Mimo to jest to krok w dobrą stronę.

