Google zamyka aplikację. Padła ostateczna data

Google podał ostateczną datę zamknięta aplikacji Podcasts. Jej użytkownicy mają niecałe cztery miesiące, by skorzystać z narzędzia do migracji treści.

Zamknięcie aplikacji Podcasty Google zostało ogłoszone już we wrześniu, jednak wtedy nie padła konkretna data – firma Google wspomniała tylko, że zamknie apkę w 2024 roku. Teraz gigant z Mountain View podał bardziej precyzyjny termin – Podcasty Google mają działać do końca marca 2024. Od kwietnia użytkownicy aplikacji będą musieli zaprzyjaźnić się z YouTube Music, które przejmie funkcje likwidowanej aplikacji – lub znaleźć całkiem inną. W swoim wpisie na blogu YouTube Google podaje terminy dla Stanów Zjednoczonych, jednak podobne powinny obowiązywać także dla innych krajów.

Zapowiedź likwidacji aplikacji Podcasty Google wywołała sporo negatywnych komentarzy. Użytkownicy cenią ją za prostotę i wygodę, a brak innych treści multimedialnych jest dodatkowym atutem. YouTube Music, przeładowany kombajn z płatnym planem, jest przeciwieństwem zamykanej aplikacji.

Google przekonuje jednak, że połączenie podcastów z muzyką to zaleta, bo użytkownicy będą mieli wszystko w jednym miejscu, a dla twórców oznacza to łatwiejsze dotarcie do nowych odbiorców.

Google udostępni narzędzie do migracji

By nie pozostawić użytkowników Podcastów na lodzie, Google udostępni narzędzie do migracji, które pozwoli przenieść swoje subskrypcje z podcastów Google do YouTube Music lub eksportować je do użytku w innych aplikacjach do podcastów. Ma to nastąpić w ciągu kilku kolejnych tygodni, a skrót do narzędzia będzie widoczny jako baner w aplikacji Podcasty. Jeżeli jej użytkownicy nie chcą korzystać z YouTube Music, będą mogli przenieść się do dowolnej innej aplikacji, eksportując swoje subskrypcje jak plik OPML.

Na początek z narzędzie będą mogli skorzystać wyłącznie użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych, ale Google zapowiada, że wkrótce udostępni je także na innych rynkach. Słuchacze będą mogli migrować lub eksportować swoje subskrypcje do lipca 2024 r.

Zobacz: Google ogarnie fałszywe SMS-y? Pracownik: mogłyby być jak Gmail

Zobacz: Zniknęły ci pliki z Google Drive? Jest sposób, aby je odzyskać

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock