Google usuwa miliony kont. Jak tego uniknąć?

Od kilku miesięcy Google bezpowrotnie i masowo usuwa niektóre konta użytkowników. Jak tego uniknąć?

Google już w zeszłym roku zapowiedział, że rusza z akcją usuwania niektórych kont. Jednak nie ma wielki powodów do obaw. Na celu amerykańskiej korporacji znalazły się tylko te konta, które przez dłuższy czas są nieaktywne. Jest też prosty sposób, aby tego uniknąć.

Google usuwa miliony kont

Akcja usuwania nieaktywnych kont Google rozpoczęła się w grudniu 2023 roku, ale trwa przez cały czas. Ważna w tym kontekście jest definicja nieaktywnego konta. Dla amerykańskiego giganta technologiczne są to profile, które nie były używane przez co najmniej 24 miesiące. Brak jakiejkolwiek aktywności przez 2 lata oznacza automatyczne usunięcie konta.

Jak tego uniknąć? Wystarczy najmniejsza nawet aktywność. Zdaniem Google'a może to być wysłanie e-maila, skorzystanie z Dysku, obejrzenie filmu na YouTube, pobranie aplikacji ze Sklepu Play lub nawet wyszukanie czegoś w Internecie. Oczywiście konieczne jest zalogowanie się na koncie, któremu grozi usunięcie.

Co ważne, dotyczy to tylko kont prywatnych. Te związane z pracą, szkołą czy organizacjami są w pełni bezpieczne. Usunięte nie zostaną też profile, które mają opublikowany co najmniej jeden film na YouTube. Firma przekonuje, że takie działanie jest konieczne, ponieważ stare, zapomniane konta są zagrożeniem dla bezpieczeństwa użytkowników i lepiej je usunąć.

