Sklep Play przejdzie metamorfozę. Subtelną, ale cenną

Sklep Play już niebawem doczeka się zmienionego wyglądu listy aplikacji. To niewielka, ale niewątpliwie uprzyjemniająca jego przeglądanie zmiana.

Sklep Play to najpopularniejsze na świecie repozytorium z aplikacjami, ale czy także najlepsze, można mieć uzasadnione wątpliwości. I nie chodzi tylko o ogrom szkodliwego kodu, choć także, ale również o jego interfejs. Ten jest wprawdzie całkiem przyjemny dla oka, jednak nieszczególnie praktyczny.

Na dobrą sprawę UI Sklepu Play wygląda trochę tak, jak projekt działu reklamy, dążącego za wszelką cenę do zwiększenia liczby kliknięć. Spójrzcie tylko na listingi aplikacji. Zaledwie trzy ikony na wiersz i żadnych konkretów. Chcesz dowiedzieć się czegokolwiek więcej o danej pozycji, musisz przejść do jej karty. Innej opcji nie ma – a przecież ekrany smartfonów mają coraz wyższe rozdzielczości i fizycznie też rosną.

Całe szczęście wygląda na to, że Google dostrzegł niedostatki i pracuje właśnie nad ich korektą. Jak bowiem zauważa serwis 9to5Google, niektórzy użytkownicy Sklepu Play w mijającym tygodniu otrzymali listingi nowego formatu, które porzucają dotychczasowy układ blokowy na rzecz klasycznych list pionowych, w dodatku od razu ze skróconym opisem.

Zmiana nie pojawia się wszędzie, a jedynie w wybranych sekcjach, wśród których wymienia się m.in. sugestie aplikacji oparte na ostatniej aktywności. Niemniej zarazem wygląda to tak, że rozwijana jest zazwyczaj pierwsza sekcja w danej kategorii.

Niestety na razie nie wiadomo, kiedy odświeżony wygląd trafi do wszystkich. Jedno jest natomiast pewne: nawet jeśli niebawem, to Google i tak czeka jeszcze sporo pracy, by interfejs Sklepu Play uporządkować. No, ale od czegoś zacząć trzeba, a na początek dobre i to.

Źródło zdjęć: Shutterstock (ymgerman)

Źródło tekstu: 9to5Google, oprac. własne