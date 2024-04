Sklep Play z ważną zmianą. Niewiarygodne, że dopiero teraz

Androidowy Sklep Play doczekał się ważnego usprawnienia. Chodzi o pobieranie kilku aplikacji jednocześnie.

Sklep Play towarzyszy użytkownikom Androida już od dobrych kilkunastu lat (wcześniej jako Android Market). Przez ten czas jedno się nie zmieniło: jeśli chcieliśmy pobrać kilka aplikacji jednocześnie, musieliśmy się uzbroić w cierpliwość. Standardowo apki były ściągane i instalowane pojedynczo, jedna po drugiej.

Sklep Play wreszcie pozwala na pobieranie kilku aplikacji jednocześnie

Czy jest to efektywny sposób wykorzystania naszego czasu oraz coraz wyższej przepustowości łącz internetowych? Zdecydowanie nie, tym bardziej, że jedna duża aplikacja może nam skutecznie przyblokować całą kolejkę. Na całe szczęście po wielu latach Google wreszcie rozwiązało ten problem. Najnowsza wersja Sklepu Play nareszcie pozwala na pobieranie więcej niż jednej aplikacji jednocześnie.

Aktualnie posiadacze smartfonów z Androidem mogą pobierać ze sklepu dwie aplikacje w tym samym czasie. Kolejne będą czekały w kolejce, tak jak do tej pory. Ograniczeniem jest jedynie fakt, że dotyczy to wyłącznie nowych aplikacji - aktualizacje pobierane są pojedynczo, tak jak do tej pory. Zmiana powinna być już dostępna dla wszystkich użytkowników.

